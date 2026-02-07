VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: DINCOLO DE NUANȚELE GÂNDURILOR

De: ELISABETA VERESS – Editorialist – corespondent pe zona Maramureș la VERTICALI PENTRU ROMÂNIA; Membru a UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI FILIALA ”ANTON DAVIDESCU” Satu Mare; Membru a ASOCIAȚIEI JURNALIȘTILOR ȘI SCRIITORILOR DE TURISM DIN ROMÂNIA; Membru a Uniunii Artiștilor Plastici din România Vicepreședintă a ASOCIAȚIEI ”DIAMANT DE MARAMUREȘ” – Cavnic, organizatoare a Taberei Internationale ”ELISABETA ART CAVNIC”;

Vernisajele Uniunii Artiștilor Plastici din România sunt mai mult decât o simple expuneri … ci veritabile declarații vibrante ale vitalității scenei artistice din diferitele orașe din România, care nu doar conservă patrimoniul cultural, ci îl cultivă și -l dezvoltă cu mândrie.

GALA ARTEI SĂTMĂRENE

O CELEBRARE A PASIUNII ȘI PROFESIONALISMULUI

Sub prezidenția doamnei Sabău Trifu și cu onoranta prezență a conducerii Muzeului de Artă Satu Mare peste 35 de artiști profesioniști au ocupat simezele cu opere care vorbesc la inimă și la minte.

Nu a fost vorba de o simplă expunere, ci de o manifestare colectivă a talentului și dedicației

Ceea ce a impresionat cu adevărat, nu a fost doar numărul exponatelor ci diversitatea și maturitatea artistică a lucrărilor prezentate. Peisajele colorate, realizate cu o pricepere remarcabilă, captau lumina și emoția în fiecare pensulă.

Dar vernisajul nu sa oprit aici – arta abstractă a dimensiunilor noi, invitând spectatorii să dialog cu opera, să decripteze mesajele ascunse în forme și culori, iar sculptura lui Aurelian Busuioc și a maestrului Ovi Hateganu au adus o sofisticație aparte, demonstrând că Satu Marea găzduiește creatorii de nivel înalt, capabili să lucreze în multiple medii expresive

Aici trebuie să menționez ceva vital: U. A. P. R. nu este doar o etichetă sau o formalitate administrativă … este o structură de coeziune profesională care transformă talentul individual în forță colectivă.

Pentru fiecare artist care expune, apartenența la o Uniune de importanță națională înseamnă responsabilitate și exigență prin standarde ridicate menținute de organizație, iar visibilitatea și recunoașterea devin oportunități de expunere și colaborare

Protecție și susținere – o voce colectivă în fața instituțiilor și societății

Succesul acestui vernisaj nu s-ar fi întâmplat fără sprijinul lucid al autorităților locale, Muzeul de Artă Județean, care prin conducerea sa, a pus la dispoziție nu doar spațiu, ci și resurse, logistică și implicație directă, iar U.A.P. R. Satu Mare, ca subfilială locală, a beneficiat de o colaborare constructivă care merită subliniată.

Cultura nu se dezvoltă în vid …

are nevoie de parteneriatul dintre creatori, instituții și decidenți publici, de autorități locale care să investească în artă și cultură, în identitate comunității, în educație și în demnitate civică, neuitând nici de publicul numeros care participă la fiecare vernisaj … eternul spectator care a privit cu atenție o pictura, făcând observații admirative.

Fiecare dialog purtat la vernisaj sunt dovada unei comunități care nu este indiferentă la frumusețe și sens, iar anuala U. A. P. R. Satu Mare nu este doar un moment trecut, ci și un semn că, în Satu Mare, în această parte de vest a țării, flacăra artei arde curat și puternic .

Atâta timp cât vor exista artiști dedicați, instituții receptive și responsabile, cultura noastră va continua să se înalțe cu mândrie, pasiune și profesionalism, iar acestea sunt ingredientele succesului, dar și a viitorului.

Suntem cu deschidere către noi vernisaje, noi colaborări și un nou capitol al artei în Satu Mare.

