VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: REGĂSIRI

De: Vlad Mulcuțan-Chiș: editorialist-corespondent VERTICALI PENTRU ROMÂNIA la Timișoara;
Dragii mei cititori!
Anul 2025 a fost un an al lecțiilor, în care maturizarea, răbdarea, conștientizarea și realismul au fost parte din valorile pe care le-am regăsit în oamenii care mă înconjoară, și pe care le-am luat drept exemplu. Vă mulțumesc pentru că ați contribuit la conturarea unei valențe pe care nu m-aș fi gândit niciodată că aș putea să o împărtășesc publicului larg. Vă mulțumesc pentru că am creat împreună un univers în care ne regăsim cu toții. Vă mulțumesc pentru că, în ciuda conținutului clasic care atrage cititorii, dumneavoastră ați ales să îmi rămâneți alături.
PUTEREA
Fie că vorbim despre puterea socială, fie că vorbim despre puterea caracterului, puterea banului sau puterea libertății, puntea de legătură, dar și variabila care le condiționează pe toate acestea, rămâne omul. Noi suntem cei care alergăm după putere, dar nu știm care formă a acesteia ne este cu adevărat benefică. Noi suntem cei care pierdem putere în fața slăbiciunilor sau o câștigăm în fața dreptății. Tot noi suntem și cei care le dăm putere oamenilor cărora le permitem să ne influențeze viața.
Puterea, prin definiție, este capacitatea de însușire sau posibilitatea fizică, morală, intelectuală de a acționa, de a realiza ceva
Puterea este tărie … iar pentru a deține o putere exterioară, asupra bunurilor, asupra situațiilor și asupra oamenilor din jur, trebuie să dobândim autoritate asupra propriului trup, asupra propriei minți și asupra propriilor fapte. Un dezechilibru intern nu ar putea decât să genereze sau să mențină unul extern. Cu alte cuvinte, primul pas spre a deține puterea este reprezentat de acceptarea propriei persoane, corectarea tuturor părților defectuoase și evidențierea celor care ne definesc drept oameni buni, cu potențial, cu viziune și de încredere.
Transpunând într-un exemplu clar, e ca și cum ne-am duce la un medic care ne interzice categoric consumul de cafea sau dulciuri, dar ulterior l-am surprinde consumând categoria de alimente mult contestată.
Cea mai stabilă formă de putere, validată și susținută de oamenii din jur, ar trebui să fie cea bazată pe încredere și sinceritate; cea mai corectă formă de putere ar trebui să fie cea bazată pe întrajutorare, pe puterea caracterului, a cuvântului și a faptei.
Puterea ar trebui să fie sădită în inimi și gânduri, nu în glas și pumni. Puterea ar trebui să-l înalțe și pe cel care o deține, și pe cel care o respectă, și pe cel care o primește; ar trebui să fie motorul voinței, dovada succesului și teama responsabilității.
Cu toții avem nevoie de putere și cu toții o deținem …
important nu este, însă, cât de multă putere avem, ci cât de multe putem face cu ea pentru noi, pentru cei dragi și pentru societate, pentru că dacă o menținem izolată doar în scopuri personale, niciodată nu va avea cum să revină spre noi din alte direcții, dar atunci când propria sursă epuizează, iar din jur ajungem să culegem numai consecințele unei puteri exercitate în mod neonorabil, asistăm la decăderea puterii în favoarea judecății, consecințelor și a repulsiei.
Stimați cititori,
Să găsiți în dumneavoastră puterea de a rămâne buni, frumoși la suflet, calzi și sănătoși, luminați, puternici și bucuroși de noi începuturi.
