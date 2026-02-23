VIDEO/FOTO. INCENDIU Flăcări în miez de noapte la Lazuri: acoperișul unei locuințe și o anexă, mistuite de foc

Intervenție contracronometru a pompierilor sătmăreni pentru a salva casa din calea dezastrului

Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de 23 februarie, în jurul orei 00:30, la acoperișul unei locuințe din localitatea Lazuri, mobilizând de urgență forțele de intervenție din cadrul Detașamentul de Pompieri Satu Mare.

Mobilizare rapidă și forțe suplimentare

La fața locului au fost trimise inițial două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj de prim ajutor, însumând 13 cadre militare.

Având în vedere amploarea incendiului și riscul major de extindere, dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu încă o autospecială de stingere (AT 1000), dar și cu sprijinul Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Lazuri.

Pericol real de propagare

La sosirea echipajelor operative, incendiul se manifesta violent la nivelul acoperișului locuinței, existând pericol real de propagare la întreaga construcție. În același timp, o anexă gospodărească era deja cuprinsă de flăcări.

Intervenția promptă a pompierilor a fost esențială pentru limitarea dezastrului, mai ales în condițiile dificile ale intervenției pe timpul nopții.

Pagube însemnate

În urma incendiului, anexa gospodărească a ars în totalitate, pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. De asemenea, acoperișul casei a fost afectat pe circa 50 de metri pătrați.

Datorită eforturilor susținute ale salvatorilor, restul construcției și bunurile din interior au fost protejate, evitându-se astfel o tragedie de proporții.

Cauza probabilă: scurtcircuit electric

Potrivit primelor concluzii, cauza probabilă de producere a incendiului a fost un scurtcircuit electric.

Reprezentanții pompierilor reamintesc cetățenilor importanța verificării periodice a instalațiilor electrice și utilizarea acestora conform normelor de siguranță, pentru a preveni producerea unor astfel de evenimente care pot avea consecințe grave asupra vieții și bunurilor.