VIDEO/FOTO. Ministrul Muncii, Florin Manole, s-a aflat în vizită oficială în județul Satu Mare. Întâlnire la Prefectură

Joi, 19 februarie, județul Satu Mare a fost gazda unei vizite oficiale a ministrului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole. Deplasarea a avut loc la invitația deputatului PSD de Satu Mare, Mircea Govor, și a inclus o serie de întâlniri cu reprezentanți ai administrației publice și ai mediului socio-economic local.

Ședință de lucru la Prefectură

Începând cu ora 11:30, în Sala Mică (etaj 3) a Instituției Prefectului – Județul Satu Mare, s-a desfășurat o ședință de lucru la care au participat parlamentari, directorii serviciilor deconcentrate ale Ministerului Muncii, primari din județ, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri.

Astfel, la această întâlnire au fost prezenți deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, senatorul UDMR, Turos Lorand, prefectul Altfatter Tamás și subprefectul Ioan Tibil, Pataki Csaba – președintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip și Roxana Petca – vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Raul Băbțan și Cristina Tămășan-Ilieș – viceprimarii municipiului Satu Mare, Simona Derșidan – director al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, Tivadar Ildikó-Emese – director executiv al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Satu Mare, Cristian Sasu – inspector-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Satu Mare, Cristian Soponoș – director executiv al Casei Județene de Pensii Satu Mare, Mariana Dragoș – director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare, Ioan Șipoș – șef administrație al Administrației Județene a Finanțelor Publice Satu Mare, Iuliu Cadar – președinte al Asociației Economice Româno-Germane Satu Mare, Horațiu Bonea – președinte al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Satu Mare, Horațiu Buzgău – reprezentant al Patronatului Întreprinderilor Mici și Mijlocii Satu Mare, Ciprian Costea – reprezentant al Patronatului Național Român – filiala Satu Mare, Ioan Laurențiu Roman – președinte al Organizației Caritas a Diecezei Romano-Catolice Satu Mare, Toga Gergo – reprezentant al Asociației Grup de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare, Koczinger Tibor – reprezentant al Fundației Hans Lindner Satu Mare, precum și reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale și ai mediului de afaceri din județ.

Întâlnirea a oferit cadrul pentru un dialog direct între oficialul guvernamental și factorii de decizie locali, fiind abordate subiecte de interes major pentru comunitate.

Teme sociale și economice în prim-plan

Discuțiile au vizat teme din sfera ocupării forței de muncă, protecției sociale, sprijinului acordat familiilor și tinerilor, precum și consolidarea colaborării dintre autoritățile centrale și cele locale.

Principalele teme de dialog au vizat două proiecte majore ale Ministerului Muncii, respectiv: înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate, în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate, precum și înființarea de servicii sociale pentru asigurarea tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități.

O altă direcție de acțiune a ministerului, susținută și la nivel local de Instituția Prefectului – Județul Satu Mare, vizează sprijinirea familiilor aflate în dificultate din 2.000 de comunități rurale din România, care vor avea acces mai facil la servicii sociale, educaționale și medicale de bază, prin proiectul „Furnizare de servicii integrate în comunitățile rurale – facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de bază eficiente și de calitate”. Participanții au analizat provocările existente la nivel județean și au discutat despre soluții menite să îmbunătățească accesul la servicii sociale și oportunități de angajare, subliniindu-se importanța unei cooperări eficiente între instituții.

Vizită în județ

Programul vizitei ministrului Florin Manole a imai nclus deplasări în județ la centre sociale care oferă sprijin concret comunităților: în Moftin – sat Domănești, la Centrul de zi „Exploratorii”, în Tășnad – localitatea Cig, la Centrul de zi pentru persoane vârstnice, precum și în Sărăuad, la Centrul de zi pentru copiii aflați în risc.