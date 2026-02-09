VIOLENȚĂ ÎN CAREI Tânăr înjunghiat într-un bar: agresorul, arestat preventiv pentru 30 de zile

Polițiștii anchetează incidentul, iar autorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

La data de 7 februarie a.c., în jurul orei 19:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Carei au fost sesizați de cadrele medicale ale Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal Carei cu privire la faptul că un tânăr s-a prezentat la spital având o plagă la nivelul unui membru superior.

Incidentul

Investigațiile polițiștilor au relevat că un tânăr de 21 de ani, din municipiul Carei, ar fi înțepat cu un obiect tăietor-înțepător un alt tânăr, de 25 de ani, tot din Carei, în timp ce se afla într-un bar din localitate, pe fondul unui conflict spontan.

Reținere și arest preventiv

Față de agresor a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

La data de 8 februarie a.c., Judecătoria Carei a dispus arestarea preventivă a tânărului de 21 de ani pentru o perioadă de 30 de zile.

Ancheta în curs

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii incidentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe, tulburarea liniștii și ordinii publice și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Autoritățile subliniază că, pe durata întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.