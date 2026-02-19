Vizita ministrului Florin Manole reconfirmă angajamentul PSD pentru un sistem de protecție socială modern, eficient și orientat spre oameni

Joi, 19 februarie 2026, la invitația președintelui PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, județul nostru a fost gazda unei vizite oficiale de lucru susținute de ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole.

Programul a început la sediul organizației PSD Satu Mare, unde ministrul a avut o întâlnire aplicată cu primarii social-democrați din județ. Discuțiile au fost orientate spre prioritățile din domeniul social, nevoile reale ale comunităților și soluțiile prin care administrațiile locale pot accesa mai eficient finanțările gestionate de Ministerul Muncii.

Ulterior, la Instituția Prefectului – Județul Satu Mare, a avut loc o ședință de lucru cu reprezentanții instituțiilor din județ, ai serviciilor deconcentrate, primari, viceprimari, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri și ai patronatelor.

Au fost analizate două direcții majore: dezvoltarea serviciilor sociale moderne – centre de zi, centre respiro, centre de criză și locuințe protejate, pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități și prevenirea izolării acestora; sprijinirea tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție a copilului către viața independentă, prin servicii integrate și adaptate.

O altă temă strategică a fost implementarea programului național privind furnizarea de servicii integrate în comunitățile rurale. Aproximativ 2.000 de localități din România vor beneficia de acces mai bun la servicii sociale, educaționale și medicale. În județul Satu Mare, acest program este susținut în parteneriat cu autoritățile locale și structurile teritoriale ale ministerului.

Vizita a continuat în teren: Moftin – sat Domănești, la Centrul de zi „Exploratorii” Tășnad – localitatea Cig, la Centrul de zi pentru persoane vârstnice Sărăuad – la Centrul de zi pentru copiii aflați în risc

Aceste vizite au permis o evaluare directă a impactului investițiilor sociale și au confirmat necesitatea continuării acestora.

Vizita ministrului Florin Manole reconfirmă angajamentul PSD pentru un sistem de protecție socială modern, eficient și orientat spre oameni. Dezvoltarea serviciilor sociale, sprijinirea comunităților și combaterea excluziunii rămân priorități esențiale pentru județul Satu Mare.