DSVSA Satu Mare anunță controale și măsuri pentru prevenirea bolilor la animale

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare a prezentat rezultatele controalelor efectuate în perioada 6 martie 2026 – 20 martie 2026, în domeniul controlului oficial privind sănătatea și bunăstarea animalelor. În această perioadă, medicii veterinari oficiali au efectuat un număr de 81 de controale în exploatații profesionale și non-profesionale, piețe, cabinete sanitare veterinare și farmacii veterinare din județ.

În urma verificărilor au fost aplicate trei sancțiuni contravenționale, dintre care o amendă în valoare de 1.000 de lei pentru o unitate de procesare furaje din municipiul Satu Mare, pentru nerespectarea prevederilor legale privind circulația și diluția furajelor medicamentate. De asemenea, au fost aplicate două avertismente unor exploatații non-profesionale din localitățile Ady Endre și Decebal, pentru vânzarea sau înstrăinarea animalelor fără documentele prevăzute de legislația sanitar-veterinară.

Totodată, DSVSA Satu Mare a anunțat publicarea documentației de atribuire pentru concesionarea serviciilor sanitare veterinare pentru următorii patru ani. Procedura vizează 60 de circumscripții sanitare veterinare din județ, iar termenul limită pentru depunerea dosarelor este 3 aprilie 2026, ora 9.00.

În contextul epidemiologic european, autoritățile sanitar-veterinare atrag atenția asupra evoluției unor boli precum influența aviară și pesta porcină africană în mai multe state ale Uniunii Europene. În județul Satu Mare nu mai există restricții sanitare veterinare cauzate de focarele de pestă porcină africană, însă a fost confirmat un caz de rabie la un câine din localitatea Turț.

DSVSA recomandă crescătorilor de animale să respecte măsurile de biosecuritate, printre care limitarea accesului în adăposturi, dezinfecția echipamentelor și evitarea hrănirii porcilor cu resturi alimentare ce conțin produse din carne de porc sau mistreț. De asemenea, crescătorii de păsări sunt sfătuiți să protejeze efectivele prin creșterea acestora în spații protejate și prin evitarea contactului cu păsările sălbatice.

Pentru sesizări sau reclamații în domeniul sanitar veterinar și al siguranței alimentelor, cetățenii pot apela Call Center ANSVSA la numărul 0800826787 sau DSVSA Satu Mare la numerele de telefon 0261715956 și 0760789016.