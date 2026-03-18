Au început înscrierile! Dan Negru reaprinde „Duelul Liceelor by UVVG”, la Arad

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Arad lansează cea de-a doua ediție a concursului de cultură generală „Duelul Liceelor” by UVVG, un eveniment dedicat elevilor de liceu din județul Arad. Evenimentul va avea loc în data de 5 mai 2026, la Sala Polivalentă, începând cu ora 17:00.

Ediția din acest an aduce în prim-plan nu doar competiția și energia elevilor, ci și prezența la Arad a unuia dintre cei mai apreciați oameni de televiziune din România, Dan Negru, care va modera evenimentul.

Cunoscut pentru stilul său dinamic, carisma și experiența în show-uri de succes, Dan Negru promite să transforme „Duelul Liceelor” by UVVG într-un adevarat spectacol al cunoașterii și distracției.

Competiția revine într-un format dinamic și interactiv, menit să aducă în prim-plan cunoștințele de cultură generală, gândirea rapidă, spiritul de echipă și creativitatea tinerilor participanți.

La concurs pot participa echipe formate pe fiecare liceu, din 5 elevi din clasele IX-XII. Fiecare unitate de învățământ poate înscrie o singură echipă, coordonată de un profesor responsabil de comunicarea cu organizatorii.

Înscrierea se realizează prin transmiterea unei cereri la adresa de e-mail concurs@uvvg.ro, până la data de 3 aprilie 2026. Un element distinctiv al competiției îl reprezintă realizarea unui reel video de maximum un minut, prin care fiecare echipă își promovează participarea.

În urma procesului de selecție, vor fi validate 12 echipe, iar confirmarea participării va fi transmisă până la data de 10 aprilie 2026.

„Duelul Liceelor” nu impune o bibliografie specifică, accentul fiind pus pe cultura generală, spontaneitate și capacitatea de lucru în echipă, oferind elevilor un cadru competitiv modern și atractiv.

Organizatorii încurajează unitățile de învățământ să susțină participarea elevilor la această inițiativă care promovează excelența, implicarea și spiritul competitiv într-un mod constructiv.

Pentru informații suplimentare, cei interesați pot contacta organizatorii la adresa de e-mail concurs@uvvg.ro sau telefonic la numărul 0774 021 922.

Termenii și condițiile de participare sunt disponibile prin accesarea codului QR de pe materialele de promovare ale evenimentului.