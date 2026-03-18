Simularea Evaluării Naționale la limba maternă, susținută de 763 de elevi din județul Satu Mare

Miercuri, 18 martie 2026, începând cu ora 9.00, s-a desfășurat simularea examenului de evaluare națională pentru elevii din clasa a VIIl-a, la proba scrisă de limba maternă, în 15 centre din județul Satu Mare.

La nivelul județului Satu Mare au fost înscrişi, pentru susținerea acestei probe, un număr de 885 de elevi.

Dintre aceștia, au fost prezenți 763 elevi, după cum urmează: 684 de candidați au fost prezenți la limba maternă maghiară (total înscriși: 806); 79 de candidați prezenți la limba maternă germană (total înscriși: 79).

Nu a fost eliminat niciun candidat.

Subiectele și baremele de corectare pentru proba scrisă la limba maternă vor fi publicate de către Centrul

Vațional de Politici și Evaluare în Educație, pe site-ul http://subiecte.edu.ro/2026/simulare/simulare en VIll/.

Rezultatele obținute la simulare vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ, în vederea

stabilirii unor masuri pentru îmbunatațirea rezultatelor elevilor la examenul de evaluare naționala.