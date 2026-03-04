Actele necesare pentru a beneficia de indemnizația de șomaj

Potrivit Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, indemnizația de șomaj reprezintă o compensație parțială a veniturilor, atât pentru persoanele care își pierd locul de muncă, cât și pentru absolvenții instituțiilor de învățământ care nu și-au putut găsi un loc de muncă. Pentru a primi indemnizația de șomaj sunt necesare următoarele acte:

Cerere ;

Actul de identitate (în original);

Actele de studii și de calificare ( în original);

Carnetul de muncă, în original, şi adeverinţa prevăzută la art.18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002

Declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că persoana nu are restricţii medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricţii medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 11 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu nr. 286/17.02.2020

Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Modul de calcul a indemnizației de șomaj este următorul:

a) valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an; b) Suma prevăzută la litera a), la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei veniturilor care constituie baza de calcul al indemnizației de șomaj pe ultimele 12 luni în care s-a realizat stagiul de cotizare, a unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare:

– 3%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum 3 ani;

– 5%, pentru persoane cu un stagiu de minimum 5 ani;

– 7%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum 10 ani;

– 10%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum 20 de ani.

În temeiul art.38 alin.(1) din Legea nr.76/2002 indemnizaţia de şomaj se acordă persoanelor prevăzute la art.17, la cerere, după caz, de la data:

încetării raporturilor de muncă;

încetării raporturilor de serviciu;

încetării mandatului pentru care au fost numite sau alese;

expirării duratei sau desfacerii contractului militarilor angajaţi pe bază de contract.

încetării calităţii de membru cooperator;

încetării contractului de asigurare pentru şomaj;

încetării motivului pentru care au fost pensionate;

încetării motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncă sau de serviciu;

rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti;

încetării contractului de mandat, a contractului de management sau, după caz, a raportului juridic în considerarea căruia s-au realizat venituri de natura celor prevăzute la art.19 lit.h) şi i);

expirării perioadei de 60 de zile, prevăzută la art.17 alin.(2) lit.a);

absolvirii, pentru cazurile prevăzute la art.17 alin.(2) lit.b);

Pentru a primi indemnizație de șomaj, tinerii absolvenți, în vârstă de minim 16 ani, trebuie să se înregistreze la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă din raza căreia își are domiciliul, în maximum 60 de zile calendaristice de la data absolvirii.

Indemnizația de șomaj pentru absovenți reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referință și se acordă după 60 de zile calendaristice de la data absolvirii și se acordă timp de șase luni.

Indemnizația de șomaj se acordă șomerilor pe perioade de timp stabilite în funcție de stagiul de cotizare, astfel:

– 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 1 an;

– 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 5 ani;

– 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

Persoanele interesate se pot adresa agenției locale Satu Mare și punctelor de lucru din Carei, Negrești Oaș, Tășnad, Ardud și Turț din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, str.Ion Ghica nr.36, telefon 0261/770237/mail:ajofm.sm@anofm.gov.ro.