Acțiuni pentru creșterea siguranței pietonilor în județul Satu Mare

Locale 23.03.2026 21:57
   Conform Calendarului de acțiuni pentru reducerea riscului rutier în anul 2026 (ROADPOL/Direcția Rutieră/S.R SM), în săptămâna 23-29 martie a.c., se va acționa în vederea impunerii respectării prevederilor legale de către pietoni pe raza județului Satu Mare.
    Acest demers este parte a Planului național de măsuri – „Siguranță rutieră pentru pietoni și bicicliști în 2026” în vederea reducerii riscului rutier pe drumurile publice, precum și în contextul necesității atingerii obiectivului european de  reducere cu 50% a numărului de decese şi cu 50% a numărului de răniri grave cauzate de accidentele rutiere în perioada 2022-2030, raportat la anul 2019, astfel este necesară intensificarea acțiunilor de impunere a legii, respectiv a celor de conștientizare a participanților la trafic cu privire la pericolul la care se expun prin nerespectarea normelor legale referitoare la circulația pe drumurile publice.
    În acest sens, pentru creșterea siguranței pe drumurile publice și reducerea numărului și consecințelor accidentelor rutiere grave, în perioada 23-29 martie a.c., la nivel județean, toate structurile din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare în care își desfășoară activitatea polițiști rutieri, vor desfășura activități pentru prevenirea implicării pietonilor în evenimente rutiere. 
