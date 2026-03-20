Activități dedicate Zilei Mondiale a Apei. Concurs de desen, experimente și lecții despre natură pentru elevii din Medieșu Aurit

Evenimentul organizat de Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare le-a oferit copiilor ocazia să descopere rolul apei în natură și importanța protejării acesteia.

În fiecare an, în data de 22 martie, este celebrată Ziua Mondială a Apei, o inițiativă lansată de Organizația Națiunilor Unite pentru a atrage atenția asupra importanței apei dulci și asupra necesității protejării acestei resurse esențiale pentru viață.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei 2026, Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare a organizat, o activitate educativă dedicată marcării acestei zile. La acțiune au participat elevii clasei a III-a B, însoțiți de învățătoarea Chiș Monica, de la Școala Gimnazială „George Coșbuc” din Medieșu Aurit, aceștia având ocazia să afle mai multe despre importanța protejării apei și despre rolul pe care fiecare dintre noi îl are în conservarea acestei resurse vitale.

În cadrul activității, elevii au participat la un concurs de desen, fiecare copil realizând o lucrare prin care a ilustrat modul în care putem economisi apa și de ce este aceasta importantă atât pentru oameni, cât și pentru natură. Creativitatea și implicarea copiilor au fost apreciate și recompensate cu diplome oferite de Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare.

Programul a inclus și o vizită în laboratorul instituției, unde elevii au avut ocazia să descopere, prin intermediul microscopului, diverse organisme din apă, precum alge sau alte elemente specifice mediului acvatic. Specialiștii le-au explicat copiilor modul în care este analizată calitatea apei și de ce este importantă monitorizarea constantă a acesteia pentru protejarea mediului și a sănătății comunităților.

Pe parcursul întâlnirii, elevilor le-a fost prezentată și semnificația Zilei Mondiale a Apei, prin discuții și jocuri interactive menite să le dezvolte interesul pentru protecția mediului și pentru utilizarea responsabilă a resurselor naturale.

Activitățile au continuat cu o ieșire la Ecocentrul „Magia Someșului”, situat în zona cursului inferior al râului Someș, unde copiii au avut ocazia să observe direct mediul natural și să înțeleagă mai bine legătura dintre apă, natură și comunitate.

Prin astfel de inițiative, organizatorii își propun să îi încurajeze pe cei mici să devină mai conștienți de importanța apei și să adopte, încă de la o vârstă fragedă, comportamente responsabile față de mediul înconjurător. Directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Satu Mare, ing. Vasile Andrieș, a subliniat importanța educației ecologice în rândul copiilor și a încurajat implicarea acestora în activități care promovează protejarea resurselor de apă. Ziua Mondială a Apei rămâne astfel nu doar un prilej de celebrare, ci și o oportunitate de educație și implicare pentru generațiile viitoare.