ADMINISTRAȚIE. Prefectura Satu Mare vrea reguli mai clare pentru școlile de șoferi: întâlnire pentru eficientizarea examenelor auto

Autoritățile și instructorii auto au discutat reducerea timpilor de așteptare și digitalizarea completă a programărilor

La sediul Instituției Prefectului din Satu Mare a avut loc o ședință de lucru dedicată îmbunătățirii activității școlilor de șoferi și a procesului de examinare auto.

Dialog între autorități și instructori

Întâlnirea a fost convocată de prefectul Altfatter Tamás, în prezența subprefectului Ioan Tibil și a coordonatorului activității de examinare din cadrul SPCRPCIV Satu Mare, comisar-șef de poliție Marinela Cornean.

La discuții au participat administratorii școlilor de șoferi din județ, într-un demers comun de optimizare a serviciilor oferite candidaților.

Măsuri pentru eficientizarea examenelor

Principalele teme abordate au vizat organizarea mai eficientă a probei practice, în special reducerea timpilor de așteptare pentru traseu și îmbunătățirea comunicării între instituții și școlile de șoferi.

De asemenea, s-a discutat despre simplificarea documentației necesare și implementarea unor măsuri concrete precum digitalizarea completă a programărilor și suplimentarea capacității de examinare în perioadele aglomerate.

Standarde unitare și siguranță rutieră

Un alt punct important l-a constituit aplicarea unor criterii unitare de evaluare, dar și adaptarea pregătirii cursanților la cerințele actuale din trafic, în vederea creșterii siguranței rutiere.

Reprezentanții școlilor de șoferi au apreciat progresele realizate, în special în ceea ce privește platformele digitale, subliniind totodată necesitatea unui dialog constant cu autoritățile.

Apel la corectitudine și transparență

La finalul întâlnirii, prefectul a subliniat importanța respectării legislației, a integrității și transparenței, pentru asigurarea unui proces de examinare corect, coerent și eficient pentru toți candidații.