Adrian Rus revine la națională înaintea duelului decisiv cu Turcia

Locale 22.03.2026 12:07
Vești excelente pentru fotbalul sătmărean: Adrian Rus revine în lotul echipei naționale a României pentru meciurile decisive din play-off-ul Cupei Mondiale 2026.
Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru partidele din această lună, iar fundașul celor de la Universitatea Craiova se numără printre jucătorii convocați, după o perioadă excelentă la nivel de club.
România va întâlni Turcia joi, 26 martie, la Istanbul, pe stadionul Beșiktaș Park, în semifinala play-off-ului pentru calificarea la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.
În cazul unei victorii, tricolorii vor disputa finala play-off-ului în deplasare, contra învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo, pe 31 martie.
Revenirea lui Rus vine într-un moment de formă maximă. Fundașul sătmărean a fost desemnat omul meciului în victoria Craiovei, 1-0, pe terenul lui Dinamo București, confirmând constanța și siguranța din defensivă.
Pentru Adrian Rus, convocarea reprezintă nu doar o recunoaștere a evoluțiilor din acest sezon, ci și o nouă șansă de a deveni o piesă importantă în angrenajul echipei naționale, într-un moment în care România luptă pentru revenirea la un turneu final mondial.
PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂZBUZ  (FC Argeș 0/0)
FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
MIJLOCAȘI
Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI
Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
 

