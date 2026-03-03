ALARMĂ Peste 300 de adolescente au născut în 2024 la Satu Mare

Fenomenul mamelor-copil ia amploare în România, iar județul Satu Mare se află peste pragul de 300 de cazuri

România continuă să se confrunte cu o realitate dură: mii de copii devin părinți înainte de a împlini 19 ani. Datele oficiale arată o situație îngrijorătoare la nivel național, iar județul Satu Mare nu este ocolit de acest fenomen. Cu 309 nașteri înregistrate la mame adolescente în 2024, județul se află în zona cu risc ridicat, potrivit unei analize realizate de Salvați Copiii România.

Cifrele care arată dimensiunea fenomenului

Potrivit Institutul Național de Statistică, din totalul celor 143.637 de nașteri înregistrate în 2024, nu mai puțin de 13.018 provin de la mame cu vârste între 15 și 19 ani.

Și mai grav este faptul că 601 nașteri au fost înregistrate la fete cu vârsta sub 15 ani. În 23 dintre aceste cazuri este vorba despre a doua naștere, iar o adolescentă care nu împlinise 15 ani a adus pe lume al treilea copil. În total, 652 de fete sub 19 ani au devenit mame pentru a treia oară în 2024.

Datele – chiar dacă sunt încă provizorii – conturează o realitate alarmantă: copilăria este, pentru mii de fete, înlocuită prea devreme de responsabilitatea maternității.

Harta mamelor adolescente: diferențe majore între județe

Analiza realizată de Salvați Copiii România evidențiază discrepanțe puternice între județe. Zonele marcate cu roșu pe hartă depășesc 400 de nașteri la mame minore, iar cele colorate în portocaliu trec de 300 de cazuri.

În topul nașterilor la copile sub 15 ani se află:

Mureș – 60 de cazuri

Bacău – 34

Bihor – 31

Dolj – 29

Brașov – 27

Fenomenul nu mai poate fi asociat exclusiv unor regiuni tradițional vulnerabile. El traversează întreaga țară, inclusiv nord-vestul României.

Județul Satu Mare: peste 300 de cazuri într-un singur an

În 2024, județul Satu Mare a înregistrat 309 nașteri la mame adolescente. Cifra plasează județul în categoria celor cu peste 300 de cazuri, sub pragul critic de 400, dar suficient de sus pentru a indica o problemă serioasă.

Pentru un județ de dimensiunea Sătmarului, 309 cazuri într-un singur an reprezintă un semnal de alarmă major. Statistic, asta înseamnă aproape o naștere la o mamă minoră în fiecare zi.

Datele arată clar că fenomenul este prezent și în comunitățile din județul Satu Mare, nu doar în marile centre urbane sau în zonele deja cunoscute ca vulnerabile.

Apel la schimbarea legii

Salvați Copiii România atrage atenția că amploarea fenomenului indică un eșec al politicilor de prevenție și al sistemului de protecție a copilului. Organizația solicită modificarea cadrului legislativ.

În prezent, Legea 272/2004 prevede că educația pentru sănătate – inclusiv educația sexuală – se face în școli abia din clasa a VIII-a și doar cu acordul scris al părinților. Reprezentanții organizației consideră că această abordare este depășită și nu reflectă realitatea din teren, în condițiile în care răspunderea penală începe la 14 ani, iar consimțământul în anumite domenii este recunoscut de la 16 ani.

O problemă care cere soluții urgente

Cifrele pentru 2024 sunt încă provizorii, dar amploarea fenomenului este deja clară: mii de copii din România ajung părinți înainte de a deveni adulți.

Pentru județul Satu Mare, cele 309 cazuri înregistrate într-un singur an ar trebui să reprezinte mai mult decât o statistică. Ele sunt povești reale, destine schimbate prematur și un semnal că prevenția, educația și intervenția comunitară trebuie să devină priorități urgente.