ANTIDROG Doi tineri sătmăreni, arestați preventiv pentru trafic de droguri de mare risc

Suspecții au fost prinși în flagrant în Cluj-Napoca în timp ce ar fi încercat să vândă aproximativ 600 de grame de substanță cunoscută sub numele de „cristal”

Doi tineri sunt cercetați pentru trafic de droguri de mare risc după ce au fost prinși în flagrant delict în timp ce ar fi încercat să comercializeze o cantitate semnificativă de substanțe interzise. Operațiunea a fost realizată de polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate, în colaborare cu procurorii DIICOT.

Prinși în flagrant în Cluj-Napoca

Polițiștii din cadrul Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare, împreună cu procurorii Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare, au documentat activitatea infracțională a doi bărbați în vârstă de 21 și 25 de ani, cercetați pentru trafic de droguri de mare risc.

La data de 13 martie 2026, cei doi au fost prinși în flagrant delict în municipiul Cluj-Napoca, în timp ce ar fi comercializat aproximativ 600 de grame de 3-CMC, substanță cunoscută sub denumirea generică de „cristal”, în amestec cu 4-BMC, pentru suma de 15.000 de lei.

Reținuți și ulterior arestați preventiv

În urma probatoriului administrat, la data de 14 martie 2026, procurorii Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare au dispus reținerea celor doi bărbați.

Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalul Satu Mare a decis arestarea preventivă a acestora pentru o perioadă de 30 de zile.

Respectarea drepturilor procesuale

Autoritățile subliniază că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție, până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanța de judecată.