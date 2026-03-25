Miercuri dimineața, în Satu Mare, s-a produs inevitabilul: nu o invazie, nu o mobilizare militară, ci o explozie de „experți” în aeronautică, geopolitică și vibrații misterioase… direct din comentarii.

Un Piaggio P180 Avanti a îndrăznit să zboare de mai multe ori peste oraș. Greșeală fatală. Pentru că nimic nu sperie mai tare decât un avion care își face treaba corect.

În câteva minute, conspiraționiștii locali au trecut de la „ce zgomot ciudat” la „gata, începe războiul” mai repede decât își schimbă avionul altitudinea. Analiza a fost profundă, bazată pe ani de studii la Universitatea Facebook și doctorat în „am mai văzut eu pe TikTok”.

Sunetul ascuțit? Evident, armă secretă.

Trecerile repetate? Clar, cartografiere pentru atac.

Faptul că avionul nu trăgea în nimic? Tocmai asta îl face suspect!

Între timp, realitatea — acea rudă săracă și ignorată — spune că avionul făcea niște banale zboruri de calibrare pentru Aeroportul Satu Mare. Adică verifica dacă oamenii pot ateriza în siguranță, nu dacă pot declanșa al treilea război mondial peste cartier.

Dar ce știe realitatea? Ea nu are like-uri. E fascinant cum, pentru unii, orice zgomot mai diferit devine instant preludiul apocalipsei. Dacă mâine bate vântul mai tare, probabil o să fie „experimente climatice”. Dacă trece o dronă, e „spionaj internațional”. Dacă claxonează cineva mai nervos — sigur e cod Morse militar.

În concluzie, războiul nu a început. Dar paranoia… aia e deja în plină ofensivă. Și, sincer, dacă vine vreodată ceva serios, probabil o să fie ignorat. Pentru că nu o să scoată sunetul „corect”.