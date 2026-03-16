AVERTISMENT. Afișele lipite în stațiile de autobuz pot aduce amenzi de până la 1.500 de lei

Reprezentanții Transurban S.A. Satu Mare atrag atenția că expunerea anunțurilor neautorizate în stațiile de transport public este interzisă

Reprezentanții societății de transport public din municipiu trag un semnal de alarmă după ce, în ultima perioadă, tot mai multe stații de autobuz au fost acoperite cu anunțuri, afișe sau diverse materiale publicitare lipite pe panouri, stâlpi ori în alte locuri din interiorul acestora.

Afișajul neautorizat este interzis

Potrivit reprezentanților Transurban S.A. Satu Mare, în stațiile de autobuz este strict interzisă amplasarea sau lipirea de materiale publicitare, afișe ori anunțuri, cu excepția celor montate de către societatea de transport.

Aceste reguli sunt stabilite pentru a menține stațiile de transport public curate, ordonate și pentru a evita degradarea spațiilor destinate călătorilor.

Amenzi între 500 și 1.500 de lei

Persoanele care nu respectă aceste prevederi riscă sancțiuni contravenționale.

Astfel, afișarea neautorizată a anunțurilor în stațiile de autobuz poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 500 și 1.500 de lei.

Apel către cetățeni

Reprezentanții Transurban S.A. Satu Mare fac apel la cetățeni să respecte regulile și să contribuie la menținerea unui aspect curat și civilizat al stațiilor de transport public din municipiu.

Respectarea acestor reguli ajută la păstrarea unui spațiu public ordonat și plăcut pentru toți utilizatorii transportului în comun.