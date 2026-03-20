Campania APIA 2026 – clarificări privind eliberarea adeverințelor necesare fermierilor pentru obținerea subvențiilor

Instituția Prefectului Județul Satu Mare aduce în atenția unităților administrativ-teritoriale și a fermierilor din județ o serie de precizări importante referitoare la eliberarea adeverințelor necesare depunerii cererilor de plată la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

În contextul abrogării prevederilor art. 6 alin. (7) lit. b) din HG nr. 1.571/2022 prin OUG nr. 7/2026, precum și având în vedere dispozițiile Codului fiscal și ale normelor metodologice de aplicare, se reafirmă principiul conform căruia obligația de plată a impozitelor și taxelor locale revine proprietarului bunului, și nu utilizatorilor acestuia (arendași, concesionari, locatari). Eliberarea adeverințelor necesare fermierilor trebuie realizată fără condiționarea de plata impozitelor și taxelor locale aferente bunurilor aflate în proprietatea altor persoane.

La nivelul unor unități administrativ-teritoriale din județ au fost semnalate situații în care eliberarea adeverințelor este condiționată de plata obligațiilor fiscale sau este refuzată în cazul arendașilor, ceea ce conduce la întârzieri în depunerea cererilor de plată, riscul pierderii sprijinului financiar și dificultăți în accesarea schemelor de sprijin.

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, solicită autorităților administrației publice locale să asigure respectarea cadrului legal în vigoare și să sprijine fermierii în procesul de accesare a subvențiilor, în vederea unei absorbții cât mai eficiente a fondurilor europene destinate sectorului agricol.