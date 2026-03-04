CREDINȚĂ Stareți ai Episcopiei Maramureșului și Sătmarului vor sluji în fiecare miercuri din Postul Mare la biserica Liceului Ortodox

În această săptămână a slujit starețul Mănăstirii Bixad, arhimandrit Emanuel, iar PS Timotei Sătmăreanu va fi prezent în 2 aprilie

În fiecare miercuri din Postul Mare, la biserica din incinta Liceului Teologic Ortodox ”Nicolae Steinhardt” vor sluji câte un stareț de pe cuprinsul Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului, informează directorul liceului, pr. Gabriel Groza. În această săptămână a slujit starețul Mănăstirii Bixad, arhimandrit Emanuel.

Programul liturgic special aduce în fața credincioșilor momente de rugăciune și reflecție într-una dintre cele mai importante perioade spirituale ale anului bisericesc.

„Cel ce rămâne întru Mine rămân și Eu întru el”

În cuvântul său de învățătură, arhimandritul Emanuel a subliniat importanța comuniunii cu Hristos, evocând cuvintele Mântuitorului: „Cel ce rămâne întru Mine rămân și Eu întru el”.

Starețul a explicat simbolul biblic al viței și al mlădiței, precum și imaginea scării patriarhului Iacob din Vechiul Testament — sprijinită pe pământ și ajungând la cer — ca expresie a legăturii dintre om și Dumnezeu.

„Pe pământ, această scară este sprijinită în viața creștinului prin Taina Botezului, iar noi suntem chemați să urcăm prin virtuțile teologice, prin fapte bune și printr-o viață curată. La capătul acestui urcuș, Hristos ne va dărui cununa”, a transmis părintele stareț.

Dumnezeu cere inima omului

Un alt mesaj central a fost acela al curăției inimii și al prezenței lui Hristos în sufletul fiecărui credincios.

„Hristos locuiește în inima noastră. Dumnezeu ne spune: ‘Dă-mi inima ta, ca să vin să locuiesc în ea’. Omul primește o inimă curată, dar prin păcat Îl poate izgoni pe Dumnezeu. Și totuși, Dumnezeu nu încetează să ne ceară inima”, a arătat arhimandritul Emanuel.

Evocând cuvintele Sfântului Apostol Pavel — „Nu eu trăiesc, ci Hristos trăiește în mine” — părintele a evidențiat chemarea fiecărui creștin la o viață trăită în deplină comuniune cu Dumnezeu.

Rugăciune pentru pace și mântuire

În contextul frământărilor lumii de astăzi, îndemnul adresat credincioșilor a fost unul clar: rugăciune pentru pacea întregii lumi și pentru aproapele.

„Toți suntem egali înaintea lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru noi înșine, pentru părinți, pentru profesori, unii pentru alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm”, a transmis starețul.

Mesajul final a fost unul mobilizator: credincioșii sunt chemați să urmărească „premiul cel mare” — dobândirea Împărăției lui Dumnezeu — prin credință, rugăciune și viață curată.

Astfel, miercurile din Postul Mare devin la Bixad nu doar simple zile de slujbă, ci adevărate trepte ale unui urcuș duhovnicesc spre lumină și mântuire.

PS Timotei Sătmăreanu, așteptat pe 2 aprilie

Potrivit anunțului oficial, în data de 2 aprilie, la Liceul Ortodox va sluji Preasfințitul Timotei Sătmăreanu, episcop-vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului.

Prezența ierarhilor și a stareților în mijlocul credincioșilor, în fiecare săptămână a Postului Mare, reprezintă un îndemn la întărire în credință, la apropiere de Biserică și la aprofundarea vieții duhovnicești.