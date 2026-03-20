DSVSA Satu Mare: controale în masă și sancțiuni. Avertisment pentru vânzarea ilegală de prăjituri

Inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare au desfășurat, în perioada 13–20 martie 2026, un număr de 94 de acțiuni de control în județ, vizând respectarea normelor de siguranță alimentară.

Verificările au avut loc în abatoare, unități de procesare a cărnii și laptelui, supermarketuri, unități de alimentație publică, laboratoare de cofetărie, piețe agroalimentare și alte spații de producție și comercializare a alimentelor.

Potrivit reprezentanților DSVSA, controalele au urmărit respectarea legislației sanitare veterinare, implementarea normelor HACCP și funcționarea corectă a programelor de autocontrol în unitățile alimentare.

Amenzi pentru nereguli constatate

În urma controalelor, inspectorii au aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 1.200 de lei unei brutării din municipiul Satu Mare, pentru nerespectarea normelor privind igiena și întreținerea spațiilor de lucru.

Autoritățile precizează că sancțiunile sunt aplicate în special în cazurile în care deficiențele nu sunt remediate în termenul stabilit sau există riscuri pentru sănătatea consumatorilor.

Avertisment pentru comerțul ilegal de produse alimentare

DSVSA atrage atenția asupra faptului că vânzarea online de produse alimentare (precum prăjituri sau cozonaci) de către persoane neautorizate sanitar-veterinar este ilegală și poate pune în pericol sănătatea consumatorilor.

Controale intensificate înainte de Paște

În contextul apropierii Sărbătorilor Pascale, instituția anunță intensificarea controalelor în unitățile de abatorizare, procesare, depozitare și comercializare a produselor de origine animală și non-animală.

De asemenea, în perioada 30 martie – 10 aprilie 2026, vor avea loc acțiuni comune de control în piețe și alte zone comerciale, cu sprijinul altor instituții, pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare și a fraudelor.

Autoritățile subliniază că sacrificarea mieilor, iezilor și porcilor trebuie realizată exclusiv în unități autorizate sanitar-veterinar.

Unde pot fi făcute sesizări

Pentru reclamații sau sesizări în domeniul siguranței alimentelor, cetățenii pot apela Call Center-ul DSVSA la numerele:

📞 0800 826 787

📞 0261 715 956