EDUCAȚIE Creșa din Ardud prinde contur: investiție pentru viitorul familiilor tinere

Lucrările au fost reluate, fundația este finalizată, iar noua unitate va găzdui până la 40 de copii în condiții moderne și sigure

Primăvara aduce nu doar zile însorite, ci și vești bune pentru comunitatea din Ardud. Lucrările la noua creșă din oraș au fost reluate de câteva zile, iar șantierul avansează într-un ritm susținut. Fundația este deja finalizată, iar construcția începe să prindă contur, marcând o etapă importantă în realizarea uneia dintre cele mai așteptate investiții locale.

Un proiect esențial pentru comunitate

Primarul Ovidiu Duma a anunțat că reluarea lucrărilor coincide cu debutul sezonului favorabil construcțiilor, ceea ce permite accelerarea ritmului pe șantier. Odată depășită etapa fundației, următorul nivel al clădirii începe să se contureze, oferind deja o imagine clară asupra viitoarei unități de învățământ antepreșcolar.

Noua creșă va dispune de patru grupe și va avea o capacitate de până la 40 de copii. Proiectul este gândit pentru a asigura condiții moderne, spații sigure și dotări adaptate nevoilor celor mici, dar și pentru a veni în sprijinul părinților activi profesional.

Investiții care merg înainte, în ciuda provocărilor

Administrația locală subliniază că dezvoltarea acestui obiectiv are loc într-un context economic național dificil, însă proiectele considerate esențiale pentru comunitate continuă. Investiția în infrastructura educațională timpurie este văzută drept o componentă strategică în creșterea calității vieții și în susținerea familiilor tinere.

Creșa din Ardud nu este doar o clădire aflată în construcție, ci un semnal clar că orașul își consolidează direcția de dezvoltare prin proiecte concrete, cu impact direct asupra viitorului comunității.