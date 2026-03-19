EDUCAȚIE Simularea Bacalaureatului 2026 începe luni la Satu Mare: peste 2.200 de elevi intră în testarea națională

Probele se vor desfășura în perioada 23–26 martie, în 7 centre de examen din județ

Elevii din anii terminali de liceu din județul Satu Mare se pregătesc pentru simularea examenului național de bacalaureat, organizată la nivel național în perioada 23–26 martie 2026.

Peste 2.200 de participanți

La această simulare participă un total de 2.254 de elevi, atât din clasa a XII-a, învățământ de zi, cât și din clasa a XIII-a, învățământ cu frecvență redusă și seral.

Examenul se desfășoară în 7 centre, arondate unui număr de 29 de unități de învățământ liceal din județ.

Calendarul probelor

Simularea se va derula după următorul program:

23 martie – Limba și literatura română

24 martie – proba obligatorie a profilului

25 martie – proba la alegere a profilului și specializării

26 martie – Limba și literatura maternă

Rezultatele vor fi comunicate în data de 16 aprilie.

Reguli pentru desfășurarea examenului

Probele încep la ora 9:00, iar accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Timpul de lucru este de trei ore din momentul distribuirii subiectelor.

Simularea se desfășoară cu respectarea tuturor prevederilor metodologice, fiind asigurate condiții optime pentru participanți.

Rolul simulării

Scopul principal al acestei testări este familiarizarea elevilor cu rigorile examenului de bacalaureat, evaluarea nivelului de pregătire și identificarea eventualelor lacune.

Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ, urmând a fi stabilite măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor elevilor la examenul final.