Evenimentul „Simboluri solare și renaștere în ceramica dacică – Medieșu Aurit” a adus istoria în prezent prin tehnologie și implicare comunitară

La Medieșu Aurit a avut loc, la finele săptămânii trecute, un eveniment cultural de excepție, dedicat patrimoniului dacic local: „Simboluri solare și renaștere în ceramica dacică – Medieșu Aurit”. Expoziția și prezentarea arheologică au oferit publicului o incursiune spectaculoasă în trecut, valorificând descoperirile de la cuptoarele dacice din zonă prin mijloace moderne de interpretare.

Evenimentul a fost organizat de ProSAT și Biblioteca „Hadrian Daicoviciu”, în parteneriat cu Școala Profesională „George Coșbuc” Medieșu Aurit și Muzeul Județean Satu Mare, cu sprijinul esențial al Primăriei Medieșu Aurit. De asemenea, acțiunea a fost susținută de Top Design Furniture și sprijinită logistic de Casa Cardoș și Bunicul Țuni.

Prezentare arheologică modernă

Participanții au putut urmări o prezentare inovatoare, în care vasele dacice descoperite la Medieșu Aurit au fost redate prin tehnologie 3D, oferind o perspectivă contemporană asupra unor artefacte vechi de două milenii. Publicul a apreciat modul în care tehnologia a creat o veritabilă punte între epoci, transformând patrimoniul într-o experiență accesibilă și captivantă.

Momente artistice susținute de elevi

Programul a fost îmbogățit de momente artistice oferite de elevii clasei a III‑a, coordonați de doamna învățătoare Chiș Monica, alături de grupul de chitară și elevi din Iojib, toți aparținând Școlii Profesionale „George Coșbuc”. Poeziile, cântecele și energia copiilor au adus un plus de emoție și prospețime evenimentului.

Participarea oficialităților

În sală au fost prezenți membri ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare, alături de doamna Nicoleta Lașan, însoțită de delegați din Ungaria și Ucraina.

Au participat, de asemenea:

Cristina Berinde, directoarea Școlii Profesionale „George Coșbuc” Medieșu Aurit

Laura Dincă, bibliotecară în comuna Apa

Mircea Deac, directorul Școlii de Arte Satu Mare

Mihai Pătrașcu, directorul Aeroportului Satu Mare

Liviu Marta, directorul Muzeului Județean Satu Mare, care a susținut o intervenție de specialitate privind ceramica dacică prezentată

Evenimentul s-a dovedit un real succes, reunind instituții, specialiști, elevi și membri ai comunității într-un demers comun de promovare a patrimoniului local. Implicarea Primăriei Medieșu Aurit și colaborarea dintre instituțiile culturale și educaționale au demonstrat încă o dată potențialul cultural al zonei și dorința de a aduce istoria mai aproape de publicul contemporan.