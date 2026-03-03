EXCELENȚĂ Sătmăreanul Luca Mureșan, locul I cu punctaj maxim la Olimpiada Națională de Informatică 

Elevul, originar din Satu Mare, s-a clasat pe primul loc la etapa pe sectoare din București, obținând scorul perfect într-o competiție de elită

Performanță remarcabilă pentru un tânăr din Satu Mare. Luca Mureșan, elev sătmărean care studiază la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București (ICHB), a obținut locul I cu punctaj maxim la etapa pe sectoare a Olimpiada Națională de Informatică, desfășurată la nivelul Municipiului București. Competiția reunește anual cei mai bine pregătiți elevi din toate cele șase sectoare ale Capitalei, iar rezultatul obținut de Luca îl plasează în fruntea clasamentului Bucureștiului. Pentru comunitatea sătmăreană, această reușită reprezintă un nou motiv de mândrie.

Ce înseamnă punctaj maxim la informatică

Etapa județeană/pe sectoare a Olimpiadei Naționale de Informatică presupune rezolvarea unor probleme complexe de algoritmică și programare, într-un interval de patru ore. Subiectele sunt concepute pentru a testa:

gândirea logică și matematică avansată;

capacitatea de optimizare a algoritmilor;

corectitudinea implementării soluțiilor;

rapiditatea și precizia în condiții de concurs.

Obținerea punctajului maxim înseamnă rezolvarea integrală și fără erori a tuturor cerințelor – o performanță rară, care diferențiază elita competiției și confirmă un nivel excepțional de pregătire.

Un parcurs construit prin muncă și consecvență

Luca Mureșan este deja cunoscut în mediul competițiilor de informatică pentru rezultatele sale constante la nivel înalt. Performanța din 2 martie 2026 reconfirmă seriozitatea pregătirii sale, disciplina și susținerea academică de care beneficiază.

Originar din Satu Mare, tânărul duce mai departe tradiția performanței în domeniul informaticii și demonstrează că talentul, combinat cu perseverență și muncă susținută, poate conduce la rezultate de excepție pe plan național.

Urmează etapa națională

Etapa pe sectoare reprezintă calificarea pentru faza națională a competiției, unde cei mai buni elevi din întreaga țară se vor confrunta într-o competiție de cel mai înalt nivel.

Pentru Satu Mare, succesul lui Luca Mureșan confirmă încă o dată potențialul tinerilor performeri care duc numele comunității în elita informaticii românești.