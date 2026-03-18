EXPOZIȚIE. „Soarele și Luna”, o incursiune simbolică la Castelul Károlyi din Carei

Vernisajul are loc de echinocțiul de primăvară și propune o explorare artistică a celor mai vechi arhetipuri astrale

Un eveniment cultural cu puternice valențe simbolice va avea loc în Carei, unde publicul este invitat să descopere expoziția „Soarele și Luna”, găzduită de Castelul Károlyi.

Vernisaj într-un moment astral special

Expoziția va fi vernisată în data de 20 martie, de la ora 13:00, chiar în ziua echinocțiului de primăvară – un moment cu semnificații profunde, asociat echilibrului și reînnoirii.

O lectură simbolică a Soarelui și Lunii

Evenimentul propune o abordare interdisciplinară a celor două simboluri fundamentale – Soarele și Luna – surprinzând modul în care acestea au fost reprezentate și reinterpretate de-a lungul timpului.

Vizitatorii vor putea descoperi conexiuni între tradiții, cultură și expresii artistice diverse, într-o expoziție care aduce în prim-plan continuitatea și adaptarea acestor arhetipuri.

Invitație pentru iubitorii de artă

Organizatorii îi așteaptă pe toți cei pasionați de artă și simbolistică să participe la vernisaj și să se bucure de o experiență culturală aparte, într-un cadru istoric deosebit.