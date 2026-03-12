FILTRE. Razie de amploare în județul Satu Mare: Trenuri, mașini și sute de persoane verificate

Peste 180 de persoane legitimate, zeci de autoturisme verificate și 12 trenuri patrulate în cadrul unei acțiuni comune a mai multor structuri de ordine publică

O acțiune de amploare pentru menținerea ordinii și siguranței publice a fost desfășurată în județul Satu Mare de mai multe structuri ale Ministerului Afacerilor Interne. În decurs de două zile, polițiștii au intensificat controalele atât în trafic, cât și în transportul feroviar, având ca obiectiv prevenirea faptelor ilicite și combaterea migrației ilegale.

Acțiune comună a mai multor structuri de ordine

În perioada 10–11 martie, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj-Napoca – Biroul Județean de Poliție Transporturi Satu Mare, împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare – Serviciul Rutier, au desfășurat o acțiune complexă pe raza județului.

La activități au participat și polițiști din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră – Compartimentul Sprijin Operativ, reprezentanți ai Biroului pentru Imigrări Satu Mare, precum și lucrători din cadrul Biroului Vamal Halmeu.

Scopul principal al acțiunii a fost menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, creșterea siguranței rutiere și prevenirea faptelor ilegale, în special a celor legate de migrația ilegală.

Verificări în trafic și în transportul feroviar

Pe parcursul intervenției, oamenii legii au desfășurat controale atât în zonele rutiere, cât și în transportul feroviar.

Astfel, au fost:

legitimate peste 180 de persoane ;

verificate mai mult de 40 de autoturisme ;

patrulate 12 trenuri care au tranzitat județul.

Aceste verificări au avut rolul de a identifica eventuale încălcări ale legislației și de a preveni activități ilegale în zona transporturilor.

Amenzi de peste 12.000 de lei

În urma neregulilor constatate, polițiștii au aplicat 23 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 12.000 de lei.

Reprezentanții structurilor participante subliniază că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind asigurarea unui climat de siguranță pentru cetățenii județului Satu Mare și prevenirea oricăror activități ilegale.