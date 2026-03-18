FOTO. MEDIU. Proiect inovator la Livada: prima grădină de ploaie din județul Satu Mare, model de adaptare climatică

Inițiativa face parte din proiectul internațional SPONGECITY și demonstrează beneficiile infrastructurii verzi pentru comunitate

În Livada, a fost realizată o investiție inovatoare în domeniul protecției mediului: o grădină de ploaie, menită să contribuie la adaptarea orașului la schimbările climatice și la gestionarea eficientă a apei.

Un proiect unic în județ

Grădina de ploaie construită în Livada este prima de acest tip din județul Satu Mare și face parte din proiectul internațional SPONGECITY. Aceasta reprezintă un exemplu concret de soluție bazată pe natură, prin care apa pluvială este colectată și infiltrată în sol, reducând astfel riscul de inundații.

În același timp, amenajarea oferă un spațiu verde modern, contribuind la îmbunătățirea calității mediului urban.

Tehnologie și monitorizare în timp real

Proiectul integrează și componente de cercetare, fiind dotați senzori care măsoară parametri importanți precum umiditatea solului, temperatura, potențialul apei și adâncimea acesteia.

Datele colectate sunt analizate și comparate cu cele provenite de la alte trei grădini de ploaie realizate în Europa în cadrul aceluiași proiect, contribuind astfel la dezvoltarea unor soluții eficiente la nivel internațional.

Parteneriat european pentru viitor

Implementarea proiectului implică 13 parteneri, iar A.D.I. Județul Satu Mare are ca partener strategic asociat Orașul Livada.

Proiectul este finanțat prin Programul pentru Regiunea Dunării, având o valoare totală de peste 2 milioane de euro, din care 164.500 de euro sunt alocați asociației implicate la nivel județean.

Un exemplu pentru comunități

Grădina de ploaie din Livada demonstrează că investițiile în infrastructura verde pot aduce beneficii reale atât pentru mediu, cât și pentru comunitate, devenind un model de bune practici pentru alte orașe care doresc să se adapteze la provocările climatice.