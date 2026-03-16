INCONŞTIENŢĂ. “Şoferi” fără permis, dar prinşi la volan. Unul dintre ei era minor

La data de 13 martie a.c., în jurul orei 16:00, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe Drumul Județean 193A, între localitățile Rătești și Socond, au oprit un autoturism, condus de un tânăr de 18 ani, din localitatea Socond.

În urma verificărilor efectuate polițiștii au constatat faptul că, tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

La data de 14 martie a.c., în jurul orei 11:40, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Valea Vinului, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe Drumul Județean 193, din localitatea Pomi, au oprit un autoturism, condus de un bărbat de 38 de ani, din localitatea Ardusat.

În urma verificărilor efectuate polițiștii au constatat faptul că, bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 0.21 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

La data de 15 martie a.c., în jurul orei 21:20, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Beltiug, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe Drumul Județean 196A, din localitatea Stâna, au oprit un autoturism, condus de un minor de 17 ani, din localitatea Socond.

În urma verificărilor efectuate polițiștii au constatat faptul că, minorul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.