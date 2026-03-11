INOVAȚIE. UTCN vine la Satu Mare: elevii descoperă viitorul ingineriei și tehnologiei

Facultatea de Automatică și Calculatoare din Cluj-Napoca a prezentat oportunitățile de studiu și carieră elevilor Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare, inclusiv extensia locală a universității și competiții de robotică

Recent, elevii claselor XI–XII ai Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare au avut parte de o vizită inedită, menită să îi familiarizeze cu domeniul ingineriei și tehnologiei. Reprezentanții Facultății de Automatică și Calculatoare a Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca le-au prezentat elevilor ce înseamnă să fii inginer în 2026 și oportunitățile pe care le oferă studiile în domeniul STEM.

Misiunea CODEX: un început surpriză

Vizita a început cu Misiunea CODEX, un escape room digital în care elevii au trebuit să spargă coduri și să rezolve provocări creative pe timp limitat. Prima provocare a fost descifrarea unei secvențe numerice criptate, iar a doua a constat într-o ghicitoare care le-a testat gândirea logică și abilitatea de colaborare.

Oferta educațională UTCN

Reprezentanții UTCN le-au prezentat două specializări:

Automatică, Informatică Aplicată și Sisteme Inteligente (AIASI) – drone, roboți, IoT, vehicule autonome; combinația ideală între programare și hardware.

Calculatoare și Tehnologia Informației (CTI) – AI, securitate cibernetică, cloud, realitate augmentată; pentru pasionații de cod și tehnologie.

Au fost discutate și perspectivele de carieră: inginer software, specialist AI/ML, expert cybersecurity, inginer automotive, DevOps sau antreprenor tech.

Viața de student și extensia UTCN Satu Mare

Viața de student nu se rezumă la cursuri. Elevii au aflat despre burse de merit, locuri în cămin, organizații studențești, competiții naționale și internaționale, Erasmus+ și programul Work & Travel în SUA.

Cel mai important aspect pentru elevii sătmăreni a fost extensia UTCN Satu Mare, care oferă aceeași diplomă și același nivel academic ca la Cluj, fără costuri de relocare. Colaborările locale cu angajatori precum Dräxlmaier, ZES Zollner, Continental sau Electrolux asigură oportunități profesionale aproape de casă.

UTCN RobotX Challenge 2026

Ca bonus, reprezentanții facultății au anunțat UTCN RobotX Challenge 2026 – Ediția III, care va avea loc pe 28–29 martie la Casa Meșteșugarilor din Satu Mare. Concursul de robotică oferă:

11 locuri de admitere fără examen pentru echipele câștigătoare

Premii atractive

Două zile pline de roboți, proiecte și standuri ale companiilor locale

Termen de înscriere: 25 martie 2026

Mai multe informații: aut.utcluj.ro

Cadre universitare și studenți implicați

La activitate au participat:

Conf. univ. dr. Tania Lazăr și conf. univ. dr. Mihai Hulea – Facultatea AC Cluj-Napoca

Mihaela Blömer – absolventă AC Satu Mare

Luca Gruia și Alex Horvath – studenți Anul II, AC Satu Mare

Aceștia le-au prezentat elevilor laboratoarele, proiectele și colaborările cu industria IT, oferind o perspectivă completă asupra vieții de student și oportunităților de carieră.

Orientare academică și vocațională

Evenimentul s-a înscris în seria activităților de orientare vocațională organizate de Colegiul Național „Mihai Eminescu”, care sprijină elevii în alegerea unui parcurs educațional adaptat intereselor și aptitudinilor lor, încurajând dezvoltarea competențelor digitale și a spiritului inovator.