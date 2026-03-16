INTERVENȚII Pompierii verifică zonele afectate de incendiile de vegetație din Racșa

Elicopterul Black Hawk a efectuat mai multe aruncări cu apă pentru a preveni reaprinderea focarelor, după ce sute de hectare au fost afectate în județele Satu Mare și Maramureș

Pompierii au reluat, în această dimineață, misiunile de recunoaștere în zonele afectate de incendiile de vegetație izbucnite în ultimele zile în nordul țării. Intervențiile vizează identificarea eventualelor focare reziduale și prevenirea reaprinderii incendiilor care au afectat suprafețe întinse de teren.

Survol și aruncări de apă în zona Racșa

În județul Satu Mare, acțiunile de verificare se desfășoară în zona Racșa, unde echipele de intervenție monitorizează terenurile afectate de incendiu.

Pentru evaluarea situației din teren, un elicopter Black Hawk a survolat perimetrul, iar până în acest moment au fost efectuate șase aruncări cu apă asupra suprafețelor care încă fumegau, cu scopul de a elimina orice risc de reaprindere.

Monitorizare pe timpul nopții

Pe parcursul nopții, zonele afectate au fost monitorizate de echipaje ale Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență (SVSU), alături de lucrători silvici, care au supravegheat permanent perimetrele pentru a preveni extinderea sau reapariția focarelor.

Aproximativ 200 de hectare afectate

Potrivit datelor furnizate de autorități, incendiile produse în ultimele zile au afectat aproximativ 50 de hectare în județul Maramureș, în zona Nănești, și circa 150 de hectare în județul Satu Mare, în zona Racșa.

În cursul zilei de ieri, două elicoptere Black Hawk au sprijinit intervențiile din teren, efectuând 17 aruncări de apă cu sistemul Bambi Bucket, contribuind la limitarea și lichidarea incendiilor de vegetație.

Autoritățile rămân în alertă

Autoritățile continuă să monitorizeze atent suprafețele afectate și să intervină prompt acolo unde este necesar. Intervențiile sunt adaptate permanent în funcție de evoluția situației din teren, pentru a preveni reapariția focarelor și pentru a proteja zonele forestiere și comunitățile din apropiere.