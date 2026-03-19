INVESTIȚII Bazin de retenție pentru ape pluviale pe strada Fabricii: proiect de peste 6 milioane de lei la Satu Mare

Investiția finanțată prin Programul „Anghel Saligny” vizează reducerea riscului de inundații în zonă

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, a anunțat semnarea unui nou contract de finanțare pentru o investiție importantă în infrastructura orașului.

Proiect pentru gestionarea apelor pluviale

Este vorba despre realizarea unui bazin de retenție pentru ape pluviale pe strada Fabricii, proiect finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, derulat de Ministerul Dezvoltării.

Valoarea totală a investiției se ridică la peste 6 milioane de lei.

Soluție pentru ploile torențiale

Noua infrastructură va avea rolul de a colecta și gestiona eficient cantitățile mari de apă rezultate în urma ploilor torențiale, reducând astfel riscul de inundare a străzilor din zonă.

Strada Fabricii este una dintre zonele afectate frecvent de acumulările de apă în perioadele cu precipitații abundente.

Investiții pentru un oraș mai sigur

Autoritățile locale subliniază că acest proiect reprezintă un pas important în modernizarea infrastructurii urbane și în creșterea siguranței cetățenilor, prin diminuarea efectelor fenomenelor meteo extreme