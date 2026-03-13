Invitație la teatru: „Richard al III-lea”, spectacol premiat UNITER, pe scena Teatrului de Nord

Trupa Harag György a Teatrului de Nord îi invită pe iubitorii de teatru luni, 16 martie 2026, de la ora 19.00, la spectacolul „Richard al III-lea”, în regia lui Albu István, o producție care a cucerit anul trecut cele mai importante distincții ale vieții teatrale din România.

Spectacolul a fost recompensat cu premiul UNITER pentru cea mai bună regie și pentru cel mai bun spectacol, confirmând valoarea artistică a acestei montări inspirate din celebra piesă a lui William Shakespeare. Producția s-a bucurat deja de aprecierea publicului și a criticilor în cadrul unor festivaluri importante, fiind invitată la Festivalul Internațional Shakespeare de la Chișinău, la Festivalul Național de Teatru de la București, precum și la festivalurile SEAS din Constanța și ATELIER din Baia Mare. Următoarea reprezentație va avea loc la Târgu Mureș, în cadrul festivalului INTACT, pe 18 martie.

Montarea face parte dintr-un amplu program regizoral desfășurat de mai mulți ani, iar elementul inedit al spectacolului îl reprezintă muzica live integrată în acțiunea dramatică. Pe scenă sunt interpretate hituri rock americane din anii ’70, transformând spectacolul într-un adevărat concert teatral, în care solistul devine alter ego-ul cântăreț al sângerosului Richard al III-lea.

Piesa urmărește ascensiunea și căderea unui tiran nemilos. După moartea neașteptată a regelui Eduard al IV-lea, fratele său Richard își propune să cucerească tronul Angliei cu orice preț. Ambiția sa nemărginită îl împinge spre trădare, manipulare și crime, într-o luptă brutală pentru putere.

Prin această montare, Trupa Harag György propune publicului o interpretare modernă a capodoperei shakespeariene, demonstrând că temele legate de putere, tiranie și fragilitatea naturii umane rămân la fel de actuale și astăzi. Spectatorii sunt invitați să descopere un spectacol intens, spectaculos și profund, care îmbină teatrul clasic cu energia muzicii live.