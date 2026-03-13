Măsuri de ordine publică la evenimentele organizate în județul Satu Mare

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare vor asigura măsurile de ordine și siguranță publică cu ocazia evenimentelor publice organizate în acest sfârșit de săptămână, atât în context sportiv, cât și în cadrul manifestărilor comemorative.

Astfel, sâmbătă, 14 martie, începând cu ora 12:30, pe Stadionul Olimpia „Daniel Prodan” din municipiul Satu Mare, se va disputa meciul de fotbal dintre CSM Olimpia Satu Mare și CS Dinamo București, partidă din cadrul Ligii a II-a de fotbal. Jandarmii sătmăreni vor fi prezenți pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică, atât în zona stadionului, cât și pe traseele de deplasare ale suporterilor.

Manifestările organizate duminică, 15 martie, cu prilejul „Zilei Maghiarilor de Pretutindeni”, în municipiile Satu Mare și Carei, se vor desfășura în atenția jandarmilor sătmăreni, care vor acționa pentru asigurarea ordinii publice și desfășurarea în siguranță a evenimentelor.

În municipiul Satu Mare, de la ora 16:30, participanții se vor aduna în zona Ceasului Electric, iar la ora 16:40 va începe parada husarilor călare și a fanfarei către statuia poetului Petőfi Sándor, unde, de la ora 17:00, va avea loc ceremonia oficială de comemorare și depunere de coroane.

În municipiul Carei, manifestările comemorative vor începe la ora 16:00, în centrul municipiului, la statuia poetului Petőfi Sándor.

Pentru desfășurarea în bune condiții a tuturor activităților, jandarmii vor acționa atât independent, cât și în cooperare cu celelalte instituții cu atribuții în domeniul ordinii publice.

Pentru a evita producerea unor incidente și pentru buna desfășurare a evenimentelor, Jandarmeria Satu Mare recomandă participanților:

– să respecte indicațiile forțelor de ordine și ale organizatorilor;

– să adopte un comportament civilizat;

– să evite implicarea în conflicte de orice natură;

– să nu introducă în incinta stadionului ori în zona manifestărilor obiecte sau substanțe interzise de lege;

– să acorde o atenție deosebită copiilor care îi însoțesc;

– să se adreseze jandarmilor aflați în dispozitiv ori de câte ori observă situații care pot afecta siguranța participanților.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare rămâne permanent la datorie pentru siguranța comunității și va acționa astfel încât toate aceste activități să se desfășoare într-un climat de siguranță, respect și responsabilitate civică.