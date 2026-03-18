NORD VEST TV. Slăbitul cu injecții, între speranță și risc. Avertismentul unui medic gastroenterolog din Satu Mare

Într-o nouă ediție a emisiunii Actualitatea sătmăreană de la Nord Vest TV, discuția a ajuns într-un punct fierbinte al medicinei moderne: trendul slăbitului rapid cu ajutorul injecțiilor și medicamentelor promovate intens în ultima perioadă.

Invitatul emisiunii, medicul gastroenterolog dr. Cristian Costea, a explicat pe larg ce înseamnă aceste terapii, dar mai ales care sunt limitele și riscurile lor.

„Nu sunt miracole. Sunt tratamente care trebuie controlate strict”

Fenomenul este unul global. În unele țări europene, consumul acestor medicamente a explodat, iar România nu face excepție. Tot mai mulți oameni apelează la ele nu din necesitate medicală, ci din dorința de a slăbi rapid.

„Aceste medicamente au un rol clar și bine stabilit – în special pentru pacienții cu obezitate severă și diabet zaharat de tip 2. Problema apare atunci când sunt folosite fără recomandare medicală și fără monitorizare”, avertizează dr. Costea.

Potrivit acestuia, tratamentele acționează asupra apetitului și metabolismului, reducând senzația de foame. Însă nu sunt lipsite de riscuri.

Efecte ascunse: slăbești, dar nu unde trebuie

Unul dintre cele mai importante pericole este pierderea masei musculare în locul grăsimii.

„Pacientul poate pierde 10-20% din greutate, dar nu neapărat din țesut adipos. Dacă pierderea este din masa musculară, atunci rezultatul nu este unul benefic pentru sănătate”, explică medicul.

Mai mult, există suspiciuni legate de posibile efecte asupra tiroidei, motiv pentru care sunt necesare analize înainte de începerea tratamentului.

Efectul yo-yo – realitate, nu mit

O altă problemă majoră este recăpătarea kilogramelor după întreruperea tratamentului.

„Dacă nu există o schimbare reală a stilului de viață – alimentație, mișcare, echilibru psihic – kilogramele se întorc. Nu există soluții rapide pe termen lung”, subliniază specialistul.

Soluția: echipă și schimbare de mentalitate

Dr. Costea atrage atenția că obezitatea nu este doar o problemă de alimentație, ci una complexă, care implică și factorul psihologic.

„Ideal este un management multidisciplinar: medic, nutriționist și, uneori, psihoterapeut. Mulți pacienți mănâncă pe fond de stres sau anxietate.”

Invazia suplimentelor și „tratamentelor-minune”

Un alt fenomen îngrijorător este consumul excesiv de suplimente alimentare, promovate agresiv.

„Suntem bombardați de reclame. Unele produse sunt utile, dar multe nu sunt nici măcar standardizate. Oamenii ajung să cheltuie sume mari fără beneficii reale”, spune medicul.

Situația este similară și în cazul unguentelor pentru hemoroizi , multe produse, dar puține diferențe reale între ele.

Prevenția rămâne cheia

În final, medicul a insistat asupra importanței prevenției, în special în cazul cancerului de colon.

Testul FIT (test fecal imunochimic) este recomandat după vârsta de 45 de ani, chiar și în lipsa simptomelor.

„Este un test simplu, accesibil și poate depista leziuni înainte să devină cancer. Prevenția salvează vieți.”

Viitorul medicinei: microbiomul intestinal

Un subiect tot mai discutat este rolul microbiomului intestinal în apariția bolilor.

„Există studii care arată legături între microbiom și diabet, boli tiroidiene sau chiar obezitate. Încă nu avem toate răspunsurile, dar direcția este clară”, explică dr. Costea.

Concluzie

Slăbitul rapid cu ajutorul medicamentelor nu este o soluție universală și, în lipsa supravegherii medicale, poate face mai mult rău decât bine.

Mesajul medicului este clar: nu există scurtături când vine vorba de sănătate – doar echilibru, informare corectă și prevenție.

Înregistrarea emisiunii : https://www.youtube.com/watch?v=4zsJcF0ezyE