OCUPARE Subvenții pentru angajatorii care încadrează mame cu trei sau mai mulți copii

Statul acordă 2.250 de lei lunar pentru fiecare mamă angajată, în cadrul unei măsuri menite să sprijine reintegrarea profesională a persoanelor din categorii vulnerabile

Angajatorii care decid să ofere un loc de muncă mamelor cu familii numeroase pot beneficia de un sprijin financiar consistent din partea statului. Măsura este prevăzută de Articolul 85 din Legea nr. 76/2002 și are ca scop facilitarea accesului pe piața muncii pentru femeile care au cel puțin trei copii în întreținere.

Subvenție de 2.250 de lei pentru fiecare persoană angajată

Potrivit prevederilor legale, angajatorii care încadrează în muncă mame cu minimum trei copii în întreținere, cu vârsta de până la 18 ani, pot primi o subvenție lunară de 2.250 de lei pentru fiecare persoană angajată.

Sprijinul financiar este acordat pe o perioadă de 12 luni, contribuind astfel la facilitarea reintegrării profesionale a mamelor care, de multe ori, întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă după perioade îndelungate dedicate creșterii copiilor.

Obligația angajatorilor

Pentru a beneficia de această subvenție, angajatorii au obligația de a menține raporturile de muncă cu persoana angajată pentru cel puțin 18 luni.

Măsura urmărește nu doar ocuparea temporară, ci integrarea reală și stabilă pe piața muncii a acestor persoane.

Sprijin pentru integrarea profesională

Prin implementarea acestui program, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) urmărește sprijinirea angajatorilor și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, prin politici active de ocupare și incluziune profesională.

Unde pot fi obținute informații

Pentru detalii suplimentare, cei interesați se pot adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, situată pe strada Ion Ghica nr. 36.

De asemenea, instituția poate fi contactată la:

telefon: 0261 770 237

e-mail: ajofm.sm@anofm.gov.ro

Programul reprezintă o oportunitate atât pentru angajatori, cât și pentru mamele care doresc să revină pe piața muncii și să își construiască un parcurs profesional stabil.