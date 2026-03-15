Participare numeroasă la manifestările dedicate Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, în centrul municipiului Satu Mare

Mii de persoane s-au adunat în Centrul Vechi al municipiului Satu Mare pentru a marca Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, participând la manifestările organizate cu această ocazie.

Evenimentul a atras un număr mai mare de participanți decât în anii anteriori, atât datorită zilei libere, cât și vremii plăcute de primăvară.Programul a început în zona Casei Ormos, în apropierea ceasului electric, unde reprezentanți ai autorităților și ai comunității au depus coroane de flori. Ulterior, participanții au pornit într-o paradă tradițională, însoțiți de fanfară și husari, spre Piața Eroii Revoluției.Procesiunea a urmat traseul Piața Libertății – strada Ștefan cel Mare, iar pe parcurs a fost făcut un scurt moment de oprire în Piața Libertății, unde oficialitățile au depus coroane la statuia lui Széchenyi István.

Evenimentele au continuat în Piața Eroii Revoluției, unde numeroși participanți s-au adunat pentru a lua parte la manifestările comemorative dedicate poetului și revoluționarului Petőfi Sándor, una dintre personalitățile simbol ale istoriei maghiare. Au fost momente artistice, de rugăciune, dar și discursurile susținute de oficialitățile locale, cu ocazia acestei zile importante.

Atmosfera a fost una solemnă, dar și festivă, iar participarea numeroasă a arătat interesul comunității pentru această sărbătoare importantă.