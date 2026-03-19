PERFORMANȚĂ Cupa Presei la Tir: Nord Vest TV și Gazeta de Nord Vest strălucesc la Lazuri

Competitorii locali s-au întrecut într-o ediție plină de emoție și precizie

Joi, la Poligonul “Shoot Style” din Lazuri, a avut loc o nouă ediție a Cupei Presei la Tir, competiție devenită deja tradiție, organizată de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare. Peste 20 de reprezentanți ai presei sătmărene s-au întrecut pentru cele mai bune rezultate la tir.

David Toma, aproape de titlul de campion

Colegul David Toma, de la Nord Vest TV, campionul ediției trecute, a înregistrat 48 de puncte din 50 posibile, clasându-se pe locul doi la general.

Din partea Nord Vest TV a mai particpat și colegul nostru, Robert Marcus, care a fost consolat cu o diplomă de participare.

Concurs feminin spectaculos

La categoria feminin, Laura Secan, care anul trecut a ocupat locul întâi, a terminat pe poziția a treia.

Premierea și recunoașterea meritelor

Premierea participanților a fost realizată de șeful IPJ Satu Mare, chestor de poliție Sorin Stan, care a apreciat atât spiritul competițional, cât și profesionalismul jurnaliștilor implicați.

Evenimentul a demonstrat încă o dată pasiunea și îndemânarea reprezentanților presei sătmărene, întărind tradiția Cupei Presei la Tir și legătura comunității media locale cu Inspectoratul de Poliție.