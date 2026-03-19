POLITICĂ Amendamente pentru dezvoltarea județului Satu Mare, susținute de Mircea Govor în Comisia de buget

Deputatul PSD de Satu Mare anunță măsuri pentru investiții și echilibru social

Deputatul Mircea Govor a anunțat finalizarea votului în cadrul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din Parlamentul României, subliniind susținerea unor amendamente menite să sprijine dezvoltarea județului Satu Mare și să asigure echilibrul social.

Amendamente susținute în calitate de vicepreședinte

În calitate de vicepreședinte al comisiei, deputatul Mircea Govor a precizat că a susținut și votat amendamentele Partidul Social Democrat, pe care le-a și depus, acestea fiind construite pe principiile solidarității și echilibrului social.

Potrivit acestuia, măsurile vizează atât sprijinul social, cât și direcționarea de fonduri către investiții esențiale în județ.

Finanțări pentru proiecte locale importante

Printre principalele obiective se numără alocări bugetare pentru autoritățile administrației publice locale, necesare susținerii proiectelor de dezvoltare și funcționării comunităților. De asemenea, sunt prevăzute fonduri pentru finalizarea unor proiecte din orașul Negrești-Oaș, dar și pentru continuarea lucrărilor la Catedrala Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

Un alt proiect important îl reprezintă introducerea pe lista de priorități a finanțării drumului rapid care ar urma să lege Satu Mare de Baia Mare, investiție considerată esențială pentru dezvoltarea infrastructurii regionale.

Continuitate pentru proiecte și sprijin pentru comunități

Potrivit deputatului Mircea Govor, aceste decizii asigură continuitatea proiectelor aflate în derulare, contribuie la corectarea blocajelor financiare și oferă șanse reale de dezvoltare pentru comunitățile locale. În același timp, acesta a subliniat importanța susținerii măsurilor de dreptate socială, considerând că rolul statului este de a proteja cetățenii.

Mircea Govor a transmis că va continua să reprezinte interesele sătmărenilor în Parlament, punând accent pe responsabilitate, seriozitate și rezultate concrete.