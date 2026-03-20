Polițiștii locali intensifică acțiunile împotriva cerșetoriei în Satu Mare

Polițiștii locali din municipiul Satu Mare și-au intensificat în ultima perioadă acțiunile de combatere a cerșetoriei, în special în zonele aglomerate ale orașului.

Potrivit autorităților, echipele de intervenție acționează constant pentru identificarea și îndepărtarea persoanelor care apelează la cerșetorie, multe dintre acestea fiind venite din alte localități. Deși fenomenul persistă, aceleași persoane revenind frecvent, polițiștii locali intervin prompt pentru a menține ordinea publică și un climat civilizat în municipiu.

Reprezentanții instituției subliniază că acțiunile vor continua și în perioada următoare, cu scopul de a reduce acest fenomen și de a crește gradul de siguranță și confort al cetățenilor.