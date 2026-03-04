RECUNOȘTINȚĂ Trei destine profesionale încheie un capitol la Zollner Electronic Satu Mare

Maksai Ilona, Țăran Viorel și Nicoară Rodica, sărbătoriți la momentul pensionării după ani de dedicare și implicare

La Zollner Electronic Satu Mare, emoția și recunoștința au marcat un moment special: pensionarea a trei colegi care au contribuit, prin muncă și devotament, la consolidarea unei echipe puternice și a unei culturi organizaționale bazate pe profesionalism și respect. Maksai Ilona, Țăran Viorel și Nicoară Rodica încheie o etapă importantă din viața lor profesională, lăsând în urmă nu doar ani de activitate, ci și o moștenire construită prin seriozitate, implicare și spirit de echipă.

Ani de muncă, dedicație și responsabilitate

De-a lungul carierei lor, cei trei colegi au pus suflet, timp și energie în fiecare proiect, în fiecare provocare și în fiecare reușită a echipei. Activitatea lor a însemnat mai mult decât îndeplinirea unor sarcini profesionale — a însemnat contribuție reală la dezvoltarea companiei și sprijin constant pentru colegi.

Pensionarea nu reprezintă doar finalul unei cariere, ci și începutul unei noi etape, una în care timpul devine o resursă personală, dedicată pasiunilor, familiei și momentelor de liniște.

Un nou început, cu aceeași prețuire

Colectivul Zollner le transmite gânduri bune și le dorește sănătate, echilibru și bucuria de a redescoperi hobby-uri poate amânate în anii dedicați muncii.

Mesajul companiei este unul clar: anii de implicare, profesionalismul și contribuția lor rămân parte din identitatea organizației.

„Rămâneți parte din povestea noastră!” — este mesajul simbolic prin care echipa își exprimă respectul și aprecierea față de trei oameni care au scris, prin munca lor, o filă importantă din istoria companiei.

Pensionarea este, în fond, nu un final, ci o continuare diferită a drumului — iar pentru Maksai Ilona, Țăran Viorel și Nicoară Rodica începe acum un capitol nou, sub semnul timpului trăit pentru sine și pentru cei dragi.