Satu Mare găzduiește Concursul de Matematică și Informatică „Grigore Moisil”. Mesajul viceprimarului Cristina Tămășan-Ilieș pentru participanți

Municipiul Satu Mare este, în acest weekend, gazda Concursului de Matematică și Informatică „Grigore Moisil”, un eveniment care reunește elevi talentați și profesori dedicați din mai multe zone ale țării. Competiția reprezintă o oportunitate pentru tinerii pasionați de matematică și informatică de a-și demonstra cunoștințele și de a face un nou pas pe drumul performanței.

Cu această ocazie, viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan, a transmis un mesaj de încurajare participanților, subliniind importanța unor astfel de competiții în formarea tinerilor.

„Mă bucur că orașul nostru poate fi locul unde elevi ambițioși se întâlnesc pentru a-și pune la încercare cunoștințele și pentru a face încă un pas pe drumul lor spre reușită. Astfel de competiții nu înseamnă doar rezultate și premii, ci și experiențe care rămân repere importante în parcursul lor”, a transmis viceprimarul.

Cristina Tămășan a felicitat elevii pentru munca și determinarea de care dau dovadă și le-a mulțumit profesorilor care îi îndrumă și îi inspiră în fiecare zi.

„Sper ca timpul petrecut la Satu Mare să rămână pentru acești tineri o amintire frumoasă și o etapă importantă în drumul lor spre performanță. Dragi elevi, intrați în concurs cu încredere și bucurați-vă de această experiență. Vă doresc mult succes și inspirație!”, a mai transmis viceprimarul municipiului Satu Mare.