SECURITATE „Miercurea Sirenelor”, amânată temporar: măsură de adaptare, nu renunțare la testarea sistemului de alarmare

Autoritățile anunță reprogramarea exercițiului de alarmare publică și promit o comunicare extinsă pentru clarificarea scopului acestuia

Exercițiul de alarmare publică „Miercurea Sirenelor” a fost amânat în urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate și necesitatea unei informări mai ample a populației. Decizia a fost adoptată în mod deliberat, pe baza unei analize care a indicat că, în actualele condiții, este esențială consolidarea comunicării publice pentru ca scopul exercițiului să fie corect înțeles la nivelul întregii comunități.

O măsură de responsabilitate, nu un pas înapoi

Reprezentanții autorităților subliniază fără echivoc că amânarea nu modifică în niciun fel necesitatea testării periodice a sistemului național de alarmare publică.

Verificarea tehnică, mentenanța constantă și testarea funcțională a sirenelor sunt obligații instituționale clare. Un sistem de avertizare care nu este testat regulat riscă să nu funcționeze tocmai atunci când este nevoie de el. Într-o situație reală de urgență, orice disfuncționalitate poate însemna timp pierdut, iar timpul pierdut poate însemna vieți puse în pericol.

Rolul real al exercițiilor de alarmare

Autoritățile atrag atenția că astfel de exerciții nu sunt organizate formal sau simbolic și nu au un scop de imagine. Ele vizează două obiective esențiale: verificarea capacității reale de funcționare a sistemului și familiarizarea populației cu semnalele de alarmare și semnificația acestora.

Prin urmare, actuala amânare reprezintă o adaptare responsabilă la contextul existent, nu o renunțare la exercițiu și nici o diminuare a exigențelor privind pregătirea pentru situații de risc.

Calendar revizuit și informare suplimentară

În perioada următoare, va fi anunțat un calendar revizuit al exercițiilor, însoțit de măsuri suplimentare de informare publică. Obiectivul este ca reluarea testărilor să se desfășoare în condiții de claritate, înțelegere și eficiență.

Pregătirea populației și menținerea funcționalității sistemelor de avertizare rămân priorități ferme ale autorităților.

Protecția vieții și siguranța cetățenilor nu sunt negociabile.