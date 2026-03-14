Șofer cu permisul suspendat și altul băut, depistați de polițiști în județul Satu Mare

La data de 13 martie a.c., în jurul orelor 00:45, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Satu Mare, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe Drumul Național 19F, din localitatea Odoreu, au oprit în traficul rutier un autoturism, condus de un bărbat de 27 ani, din județul Bistrița-Năsăud.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că bărbatul are suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice având exercitarea dreptului de a conduce suspendat.

La data de 12 martie a.c., în jurul orelor 22:40, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Tășnad, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciupe Drumul Județean 196, din localitatea Supuru de Jos, au oprit în traficul rutier un autoturism, condus de un bărbat de 35 de ani, din localitatea Supur.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 0.82 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.