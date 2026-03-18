URGENȚĂ. ACCIDENT GRAV. Motociclist găsit inconștient după ce a ieșit de pe carosabil

Victima a intrat în stop cardio-respirator, iar echipajele medicale aplică manevre de resuscitare

Un grav eveniment rutier s-a produs în localitatea Ghenci, unde un motociclist a fost găsit inconștient după ce a părăsit partea carosabilă și a ajuns în șanț.

Victima, în stare critică

La locul accidentului au intervenit de urgență un echipaj de prim ajutor din cadrul Detașamentul de Pompieri Carei, precum și un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă.

Potrivit primelor informații, motociclistul a fost găsit în stop cardio-respirator, iar echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, în încercarea de a-i salva viața.

Intervenția este în desfășurare

Operațiunea de salvare este în dinamică, iar autoritățile urmează să ofere informații suplimentare în funcție de evoluția situației.

Revenim cu detalii pe măsură ce acestea devin disponibile.