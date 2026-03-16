URGENȚE Peste 500 de pacienți au ajuns la UPU Satu Mare în weekend

117 persoane au necesitat internare, iar peste o sută de cazuri au fost încadrate la categoria urgențe critice

Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean Satu Mare a avut un flux ridicat de pacienți în perioada 13 martie 2026, ora 07:00 – 16 martie 2026, ora 07:00. În doar trei zile, sute de persoane s-au prezentat la urgență acuzând diferite probleme medicale, de la afecțiuni minore până la situații critice care au necesitat intervenție rapidă.

Peste 500 de prezentări la UPU

Potrivit datelor centralizate de personalul medical, 508 pacienți s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe Satu Mare în intervalul menționat.

După evaluarea medicală efectuată de echipele de specialitate, cazurile au fost încadrate în funcție de gravitate:

112 cazuri critice , care au necesitat intervenții medicale rapide;

322 urgențe , pacienți care au avut nevoie de investigații și tratament imediat;

74 cazuri non-urgente, afecțiuni care nu reprezentau un pericol imediat pentru viață.

Peste o sută de pacienți internați

În urma consulturilor și investigațiilor efectuate în cadrul UPU, 117 pacienți au fost internați în secțiile spitalului pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Restul pacienților au primit îngrijiri medicale de urgență, recomandări terapeutice și au fost externați.

Presiune constantă pe serviciile de urgență

Numărul ridicat de prezentări la UPU reflectă presiunea constantă asupra serviciilor de urgență, mai ales în perioadele de weekend sau în intervalele cu fluctuații ale stării de sănătate în rândul populației.

Medicii reamintesc populației că Unitatea de Primiri Urgențe este destinată în principal cazurilor grave, iar pentru afecțiuni minore este recomandată consultarea medicului de familie sau a ambulatoriilor de specialitate.