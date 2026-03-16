VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: CĂLĂTORI ÎNTRE CER ȘI PĂMĂNT

De: Ramona Iolanda Bucșa, Fotoeditorialist VERTICALI PENTRU ROMÂNIA – corespondent de Cluj; HR Manager; PCC Coach certificat specializată în business development; Formator acreditat în leadership și dezvoltarea echipelor; Fotograf acreditat, Membră a Asociației de Fotografie ArtImage Cluj;

Fiecare fotografie este o mărturie … o fracțiune de secundă în care viața se oprește, iar emoția rămâne. Uneori aduce cu ea bucuria unei victorii, alteori amintește de momente pe care nu este ușor să le retrăiești. În fotografia sportivă, însă, emoția nu se pierde. Când obiectivul surprinde un meci de baschet, imaginea păstrează intensitatea competiției: concentrarea, presiunea și dorința de a merge mai departe.

SPORTUL, SAU MODUL PRIN CARE DEVENIM OAMENI

Baschetul este mai mult decât un joc

Un antrenor a spus la un moment dat că baschetul este un sport al oamenilor optimiști pentru că el te învață să privești mereu sus. Participarea la o competiție sportivă este responsabilitatea și disciplina, iar alegerea de a practica baschet de la o vârstă fragedă înseamnă asumarea unui drum dificil, fără promisiuni și fără garanții.

Pe teren, copiii învață să muncească, să lupte și să accepte rezultatul, indiferent de scor. Lecția valoroasă a sportului este că, atunci când intră pe teren, sportivii o fac pentru a lupta și lupta se duce până la capăt.

Efortul și disciplina sculptează caractere

Dincolo de cadrele spectaculoase se află o realitate mai puțin vizibilă: antrenamente solicitante, ore suplimentare de muncă, zile fără timp liber, deplasări în weekend și accidentări fac parte din viața tuturor copiilor care au ales să facă sport. Aceste sacrificii construiesc însă rezistență, disciplină și un caracter solid în viitor.

Acești copii sunt cei care își construiesc un drum solid în viață pentru că știu încă de pe acum că o victorie nu înseamnă succes și o înfrângere nu înseamnă decât că este loc să fii și mai bun decât ești.

Înfrângerea este o lecție

Baschetul nu înseamnă doar victorii. Înfrângerile fac parte din parcurs și joacă un rol esențial în formarea sportivilor. Un rol important îl au în aceste momente atât antrenorii cât și părinții care sunt în primul rând susținători morali.

Copiii învață să piardă, să își accepte limitele și să continue chiar și atunci când speranța pare să lipsească. Fiecare eșec devine o lecție, iar fiecare lecție contribuie la maturizarea lor, iar noi suntem datori să îi încurajăm și să îi învățăm că sportul este viața însăși: te ridici și o iei de la început în fiecare zi cu optimism și cu forțe proaspete.

Echipa – esența jocului

Baschetul este, înainte de toate, un sport de echipă. Relațiile create pe teren depășesc adesea granițele competiției și se transformă în legături durabile, iar încrederea reciprocă, sprijinul și dorința comună de a reuși sunt elementele care fac diferența.

Ne bucurăm sau suferim împreună, pentru ca în sporturile de echipă fiecare jucător este o bucățică dintr-un întreg, asemenea unui organism.

Antrenorii – arhitecții performanței

sunt personajele principale din spatele fiecărei echipe, sunt cei care ghidează, motivează și văd potențialul acolo unde alții nu îl observă. Ei nu formează doar jucători, ci caractere.

În timp ce antrenorii „cresc aripi”, copiii învață să le folosească și să își găsească drumul. Ei sunt cei care nu renunță niciodată, care se implică și se luptă alături de copii și care au ales acest drum pentru că știu că atunci când investești încredere și ambiție deja ai câștigat meciul.

Moștenirea sportului

Alegerea baschetului de performanță își lasă amprenta dincolo de anii copilăriei … pentru că dincolo de scoruri și medalii rămân valorile, disciplina și experiențele care modelează adultul de mâine.

Fotografiile nu surprind doar un joc, ci povestea unor copii care au învățat să muncească, să piardă, să lupte și să meargă mai departe … aceasta este adevărata moștenire a sportului.

Este datoria noastră să-i susținem pe copii și să îi încurajăm să facă sport, nu doar pentru o formare și o dezvoltare sănătoasă din punct de vedere fizic și psihic, ci și pentru oamenii de mâine care vor fi cei care ne vor construi un viitor mai bun.

