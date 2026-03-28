VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: DINCOLO DE LIMITELE MĂNUȘILOR

De: Lucian Nagy – Editorial la VERTICALI PENTRU ROMÂNIA, corespondent Carei; cofondator și antrenor principal la Academia de BOX ”Transilvania”, luptător S.A.S. în cadrul I.P.J. Satu Mare, membru al Asociației Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România.





Boxul a fost, este și va rămâne parte din identitatea mea ... viața nu se poate desprinde de acest sport. Am crescut odată cu el, m-am format în săli de sport reci, cu saci improvizați, dar cu oameni adevărați alături: colegi dedicați, antrenori exigenți și prieteni legați prin muncă și respect.





BOXUL CA ȘCOALĂ A VIEȚII





Dincolo de ring, boxul înseamnă disciplină, autocontrol și respect. Este un sport care modelează comportamente și oferă direcție, mai ales celor care pornesc în viață cu greutăți în spate. Printr-o abordare corectă și echilibrată, boxul poate deveni o formă de reeducare, o cale prin care oamenii sunt aduși mai aproape de valori sănătoase și de respectul față de ceilalți.

În viața de zi cu zi, beneficiile boxului sunt vizibile pentru mine. Discutând cu oameni din afara acestui sport, observ uneori reacții pripite sau lipsa echilibrului în fața provocărilor … și atunci realizez cât de mult datorez părinților și antrenorilor care m-au îndrumat spre box și mi-au oferit o bază solidă pentru viață.





Un sport care supraviețuiește prin pasiune





Este trist că, în prezent, boxul nu se bucură de atenția pe care o merită din partea autorităților și instituțiilor responsabile. Dincolo de lipsa resurselor invocate adesea, realitatea este că acest sport merge mai departe datorită cluburilor mici, private, care supraviețuiesc prin pasiune, muncă și sacrificii personale, iar toți colegii mei care conduc cluburi de box merită respect pentru efortul constant pe care îl depun. Ei sunt cei care cresc copii frumoși, îi țin aproape de sport și le oferă o alternativă sănătoasă într-o lume tot mai complicată.





Carei – un loc unde visul prinde contur





La Carei, după multe încercări, mutări și obstacole – inclusiv perioada dificilă a pandemiei – am reușit să găsim stabilitate. Cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local, astăzi avem o sală a noastră, un spațiu în care putem investi timp, energie și speranță.

Recent, am reușit să instalăm un ring, iar entuziasmul sportivilor este molipsitor. Mai avem multe de făcut, însă pas cu pas, visul nostru prinde formă și ne bucurăm că încep să apară și sponsori care cred în acest proiect și care doresc să contribuie la creșterea copiilor noștri. Pentru fiecare gest de sprijin suntem sincer recunoscători.





Dincolo de victorii





Avem rezultate foarte bune, dar satisfacțiile nu se rezumă doar la podium. De cele mai multe ori, obiectivele noastre sunt mai profunde: formarea caracterului, disciplina, perseverența și dorința de a deveni mai bun, zi de zi.









Sportivii noștri evoluează constant. Ne confruntăm cu cluburi din nord-vestul și vestul țării care au tradiție de peste un deceniu, iar faptul că reușim să luptăm de la egal la egal cu ele ne confirmă că suntem pe drumul cel bun. În multe cazuri, sportivii noștri cu doar 1–2 ani de box obțin victorii importante în fața unor adversari mult mai experimentați, cu rezultate la nivel național și internațional.

Nu ne pierdem busola, dar ne permitem să visăm





Finalul anului 2025 ne-a adus rezultate excepționale, rodul unei munci susținute. Ne dorim să ajungem, pas cu pas, în elita boxului național și muncim pentru asta cu răbdare și respect pentru sport … și, ca de fiecare dată, indiferent de rezultate sau provocări, un lucru rămâne sigur:

de la ora 18:00 ne vedem pe strada Progresului, la antrenament.





