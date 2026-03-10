VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: DINCOLO DE NUANȚELE GÂNDURILOR

De: ELISABETA VERESS – Editorialist – corespondent pe zona Maramureș la VERTICALI PENTRU ROMÂNIA; Membru a UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI FILIALA ”ANTON DAVIDESCU” Satu Mare; Membru a ASOCIAȚIEI JURNALIȘTILOR ȘI SCRIITORILOR DE TURISM DIN ROMÂNIA; Membru a Uniunii Artiștilor Plastici din România Vicepreședintă a ASOCIAȚIEI ”DIAMANT DE MARAMUREȘ” – Cavnic, organizatoare a Taberei Internationale ”ELISABETA ART CAVNIC”;

Toscana, cu dealurile sale ondulate acoperite de vița de vie și măslini argintii, a fost gazdă perfectă pentru o tabără de pictură ce a adunat artiști din Satu Mare și Ungaria. În acest colț pitoresc al Italiei, fiecare priveliște pare desprinsă dintr-un tablou renascentist, oferindu-le participanților nu doar o sărbătoare vizuală, ci și o inspirație artistică profundă.

ARMONII TOSCANE: O PÂNZĂ PLINĂ DE CULOARE ȘI INSPIRAȚIE

Toscana nu înseamnă doar frumusețea naturală a peisajului, ci și o bogăție de istorie și cultură, impregnate în fiecare piatră a satelor medievale. Vizitele în locuri încărcate de istorie, cum ar fi Florența … cu moștenirea sa artistică impresionantă, sau orășelele Siena și San Gimignano, a oferit ocazia participanților să descopere secole de tradiții artistice care au modelat generații de creatori.

Imaginile fermecătoare ale apusurilor toscane au fost doar preludiul pentru serile petrecute,

degustând celebrul Chianti și alte vinuri locale, iar momentele de convivialitate și relaxare au fost prilejul perfect pentru a discuta despre impactul acestor locuri asupra creației artistice.

O croazieră pe apele mării Toscanei … într-o o evadare sublimă, a completat tabloul acestei călătorii artistice, oferind perspective noi de a percepe și interpreta lumini și culori; albastrul mării, combinat cu briza sărată și soarele strălucitor, a fost o aventură senzorială menită să stimuleze creativitatea artiștilor, invitându-i să exploreze noi forme și nuanțe în lucrările lor.

Fiecare colț explorat și fiecare dialog purtat cu spiritul acestui loc au adus o influență subtilă, dar puternică asupra artiștilor participanți

Toscana, cu farmecul său etern, a devenit nu doar un subiect de inspirație, dar și un partener creator, transformând locuri, arome și peisaje în noi tehnici și stiluri de expresie personală …

iar această experiență a dovedit că Toscana nu este doar un loc pe hartă, ci și o stare de spirit, un catalizator pentru inovare artistică și introspecție, loc în care artiștii au regăsit esența creației și au plecat acasă cu lucrări noi și cu inimi încărcate de amintiri și inspirație care, cu siguranță, vor reverbera în creațiile viitoare.

