VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: DINCOLO DE NUANȚELE GÂNDURILOR

De: ELISABETA VERESS – Editorialist – corespondent pe zona Maramureș la VERTICALI PENTRU ROMÂNIA; Membră a UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI FILIALA ”ANTON DAVIDESCU” Satu Mare; Membru a ASOCIAȚIEI JURNALIȘTILOR ȘI SCRIITORILOR DE TURISM DIN ROMÂNIA; Membră a UNIUNII ARTIȘTILOR OLASTICI din România; Vicepreședintă a ASOCIAȚIEI ”DIAMANT DE MARAMUREȘ” – Cavnic, organizatoare a Taberei Internationale ”ELISABETA ART CAVNIC”;
Într-un colț pitoresc al regiunilor Beltiug, s-a desfășurat recent un eveniment unic, ce a transformat spațiul natural într-o adevărată galerie a simțurilor: Un picnic autentic. Aceasta inițiativă a reunit diverse forme de artă sub cerul liber, promovând astfel o sinergie inedită între natura umană creativă și darurile pământului.
ARTA CA LIANT DE CONECTARE LA BELTIUG
CE TRANSCENDE LIMITELE TRADIȚIONALE
O Simfonie a simțurilor
Evenimentul a realizat o îmbinare elegantă de artă plastică, muzică, artă culinară, și arta vinificației; iar expoziția organizată de UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI din România – Filiala Satu Mare, a adus în fața publicului opere de artă semnificative, fiecare purtând amprenta artiștilor vibrând în dialog cu peisajul viu, aceste evenimente demonstrând puterea artei de a depăși barierele convenționale și de a stimula o comunicare culturală autentică.
Vinul – Licoarea Muzelor
Arta vinificației a fost, fără îndoială, sufletul acestei întâlniri culturale. Producătorii locali, considerați adevărați maeștri în domeniu, au deschis porțile cramelor, oferindu-le participanților nu doar șansa de a le degusta vinurile excepționale, ci și a unei înțelegeri complexe a procesului facerii vinului.
Măiestria culinară locală a adus savoare evenimentului, cu preparate ce au combinat tradiția cu inovația. Fiecare fel de mâncare a fost o poveste în sine, reflectând arta de a transforma ingrediente simple în experiențe gastronomice memorabile. Participanții au avut ocazia de a trăi pe viu actul creativ al bucătarilor, subliniind talentul și dedicarea acestora.
Impactul societal al Artei
Astfel de inițiative au un rol esențial în educația sociala, subliniind capacitatea artei de a sparge tiparele și de a oferi perspective noi asupra diverselor domenii. Evenimentul din Beltiug a demonstrat că arta, indiferent de formă, are puterea de a uni comunități, de a inspira dialog și de a încuraja sau apreciere mai profundă a creativității.
Participanții, fermecați de experiența holistică oferită, și-au exprimat entuziasmul și recunoștința față de organizatori, admițând că astfel de evenimente sunt esențiale nu doar pentru promovarea regională, ci și pentru îmbogățirea culturală a spațiului dintre noi.
Aceste momente de întâlnire directă cu producătorii au subliniat faptul că vinificația este nu doar o știință, ci și o artă, definind o experiență senzorială cu impact cultural profund iar acest picnic autentic nu a fost doar un eveniment, ci o celebrare a diversității și a frumuseții inerente a lumii noastre, ce relevă, cu măiestrie, cum arta poate deveni o punte între oameni și natură.
Credit foto: Elisabeta Veress
